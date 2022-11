La selección de Inglaterra pierde a otro defensa para el Mundial. Durante la jornada de este sábado, el zaguero del Chelsea, Ben Chilwell, anunció que no podrá estar en Qatar 2022 debido a una lesión.

“Después de mi lesión de ligamento cruzado anterior, trabajé muy duro para asegurarme de que estaba listo para la Copa del Mundo. Siempre ha sido un sueño mío. Desafortunadamente, esto no será posible después de los resultados de mi escaneo”, informó el lateral izquierdo mediante una publicación en sus redes sociales.

“Haré todo lo posible para volver a jugar en el Chelsea lo antes posible. Gracias por los mensajes de apoyo”, agregó el futbolista de 25 años, quien nunca ha disputado un Mundial y Qatar 2022 iba a ser su debut.

En tanto, los “Blues” entregaron más detalles del parte médico de Ben Chilwell y explicaron que el defensa se sometió a un escaneo en el tendón de la corva tras la lesión sufrida en el último partido contra el Dinamo Zagreb por Champions League.

“Los resultados muestran que Ben ha sufrido una lesión importante y, lamentablemente, se espera que el defensor se pierda la Copa del Mundo. Ahora comenzará un programa de rehabilitación con el departamento médico del club”, concluyó el elenco de Londres.

De esta manera, la selección de Inglaterra sufre dos bajas en defensa: Chilwell y el lateral derecho que también juega en el Chelsea, Reece James.

Following my ACL injury I worked so hard to make sure I was ready for the World Cup. It has always been a dream of mine. Unfortunately, this won’t be possible following my scan results. I’ll do all I can to get back playing for Chelsea ASAP. Thanks for the messages of support 💙 pic.twitter.com/2H01Whhfhn

— Ben Chilwell (@BenChilwell) November 5, 2022