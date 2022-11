El delantero chileno del Blackburn Rovers, Ben Brereton, destacó el presente de su equipo en la Championship de Inglaterra, donde marchan en la segunda posición de la tabla y en zona de ascenso directo a la Premier League.

“Nos ha ido bien ahí, sabemos que cuando jugamos en Ewood Park será un buen partido y quizás podamos lograr un triunfo”, comentó ‘Big Ben’ con el sitio oficial de los ‘Rovers’ en la previa del duelo de este sábado ante Huddersfield.

“Con todos los hinchas, y la emoción que hay por el club, es brillante. Cuando salgo a la cancha en Ewood Park me siento bien y con confianza. Afortunadamente, estoy marcando goles, así que es bueno”, agregó.

En esa línea, el delantero de La Roja valoró su presente goleador en la Championship donde ha marcado 8 goles en 19 partidos. “Como delantero o atacante siempre quieres anotar goles, así que es grandioso cuando sales frente a los hinchas, marcas algunos y logras resultados para el equipo. Todo el plantel ha tenido desempeños asombrosos. Nos quedan dos partidos y ojalá podamos lograr algunos puntos más para irnos al receso luciendo muy bien”, sostuvo.

Finalmente, Ben Brereton insistió en el gran ambiente de la casa del Blackburn Rovers de cara al cierre de la primera rueda. “Es realmente especial, y hablo por todos los muchachos aquí, cuando salimos y todos están vitoreando. Creo que en cada juego tenemos más y más fanáticos. Si podemos seguir construyendo sobre eso, será un entorno increíble y un gran ambiente para jugar”, cerró “Big Ben”.

💬 "The excitement around the club is brilliant and I feel good and confident whenever I step out at Ewood."@benbreo 💙 playing at Ewood.#Rovers 🔵⚪️https://t.co/A3mZ31g6oD

— Blackburn Rovers (@Rovers) November 4, 2022