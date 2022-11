A menos de tres semanas para el inicio del Mundial de Qatar, este jueves se confirmó una nueva baja. El alemán Timo Werner no jugará la cita planetaria tras sufrir una terrible lesión ayer miércoles en Champions League.

La noticia fue oficializada por el Leipzig, club donde actúa el delantero. “Los escaneos de hoy mostraron que lamentablemente se rompió el ligamento de la sindesmosis en el tobillo izquierdo y, por lo tanto, estará fuera por el resto de 2022”, informó el cuadro germano.

El atacante de 26 años saltó a la cancha como titular este miércoles en el duelo contra Shakhtar Donetsk por la Liga de Campeones, sin embargo, por una lesión abandonó el campo de juego a los 20 minutos con claras muestras de dolor.

De esta manera, la selección de Alemania no podrá contar con Timo Werner para disputar el Mundial de Qatar, evento en donde los teutones integran el Grupo E junto a España, Japón y Costa Rica.

ℹ️ Timo Werner suffered an ankle injury last night in the win over Shakhtar Donetsk.

Scans today in Leipzig showed that he has unfortunately torn the syndesmosis ligament in his left ankle and will therefore be out for the rest of 2022. pic.twitter.com/tLLAfxb2op

