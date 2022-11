El exfutbolista chileno, Juan “Candonga” Carreño, rompió el silencio y comentó cómo dejó atrás las drogas y el alcohol, una complicada lucha que enfrentó gracias al apoyo de su familia y la vida en el campo.

Tras colgar los botines en 2003, el otrora delantero de Colo Colo entró en una etapa oscura de su vida. “Estuve un tiempo metido en drogas, después de que me retiré del fútbol, entonces necesitaba desconectarme de todo, apagar las luces y la televisión”, confesó en diálogo con LUN.

Además de las adicciones, Carreño explicó por qué no regresó a los estadios tras su retiro. “No me molesta hablar de drogas. Me siento orgulloso de haberle dado pelea. Esto lo cuento para que les sirva a otras personas que enfrentan un problema similar. Una de las razones de no venir a un estadio es que necesitaba aislarme, volver a mis raíces, sacar mi campo adelante con mi familia e insertarme en la sociedad como una persona normal”, relató.

Además, el exjugador manifestó el drástico cambio de vida que sufrió después de que dejó el fútbol. “Cuando uno se retira, vuelve a la realidad, porque antes vivía en una burbuja con fama, dinero, hoteles. Vives en una realidad ficticia. Sentí el golpe y estuve cinco años de mi vida desorientado. Terminé en alcohol y drogas. Sufrí mucho e hice sufrir a los míos”, mencionó.

También puntualizó en dos razones que lo llevaron a caer en el mal camino. “Me afectó mucho no haber ido al Mundial de Francia y la pelea de Osorno quedó para siempre. En vez de haber pedido ayuda a un especialista, pensé que podía salir solo. No le hice daño a los demás, pero me hice mucho daño culpándome de por qué no había ido al Mundial, por qué había peleado. Mi familia y el campo me salvaron”, agregó

Actualmente, Juan “Candonga” Carreño vive del campo y trabaja en el rubro de la agricultura con la venta de nectarines, en San Vicente de Tagua Tagua. “Más allá del dinero, siento mucho respeto y cariño de la gente y eso es impagable”, concluyó.