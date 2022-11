Carabineros logró la detención de 14 personas en medio de los desórdenes en el Estadio Santa Laura

Los antisociales lo hicieron de nuevo. Como pasó en partidos de Colo Colo, la Universidad Católica y la misma Universidad de Chile, “hinchas” de los azules protagonizaron serios incidentes este miércoles en el Estadio Santa Laura.

En la previa del duelo ante Unión Española por el paso a la final de la Copa Chile 2022, un grupo de “fanáticos” laicos protagonizaron un ‘turbazo’ e ingresaron al recinto deportivo de manera ilegal, lo que fue analizado por Danilo Díaz.

Tras el encuentro, Carabineros realizó un balance de lo sucedido en la comuna de Independencia, informando que se registraron 14 detenidos por los delitos de ingreso indebido y desórdenes.

El mayor Felipe Cerda, de la Prefectura Santiago Norte, comentó que “un grupo de barristas ocasionaron desórdenes en el exterior del estadio, para posteriormente hacer ingreso de manera irregular por una puerta que se encontraba destinada a la producción del evento”.

En lo mismo, agregó que “en esta acción irregular, carabineros logra la detención de 14 personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público y por instrucción de este fueron puestos en libertad en espera de citación”, sostuvo Felipe Cerda.

Respecto a los incidentes, el ‘Tenor’ de ADN Deportes, Danilo Díaz, no se mordió la lengua para aseverar que: “esto es un desastre, el fútbol chileno está en la B, pero su presidente actual, Pablo Milad, dice que no hay crisis. Hay un problema gravísimo porque no hay conducción, nadie sabe quien manda en los espectáculos, para ingresar al estadio fueron casi 40 minutos”, sostuvo.

“Los controles decían que el problema fue de Carabineros, cuando en verdad nunca pasa nada. No hay una autoridad, los operativos son a gusto del que está a cargo esa semana, en general no son uniformes, no hay nada de la liga para los operativos, menos de Carabineros o del Ministerio del Interior a través de Estadio Seguro”, agregó Danilo Díaz.

Insistió y ejemplificó en que: “podemos decir, a través de gente que trabaja en Rancagua, que para que se jugara el clásico entre la UC y la U por Copa Chile tuvo que sonar el teléfono rojo desde el Palacio de La Moneda para que se autorizara el partido, acá hay un problema que es tremendo”.