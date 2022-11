PREVIA | Unión Española y la Universidad de Chile definen al segundo finalista de Copa Chile 2022

La teleserie por las semifinales de Copa Chile 2022 está llegando a su final y este miércoles conoceremos en vivo al rival de Magallanes en la gran final del torneo, el cual saldrá entre la Universidad de Chile y Unión Española, que en el partido de ida empataron sin goles en Talcahuano.

Con realidades parecidas en el Campeonato Nacional, pero con los “hispanos” en una mini crisis que los tiene fuera de los torneos internacionales 2023, el duelo entre la U y la Unión Española revestirá vital importancia para ambos en la comuna de Independencia.

Es por ello que junto al equipo de ADN Deportes, te invitamos a hacer un repaso de cómo llegan ambas instituciones al duelo en que se verán las caras en el sur del país.

Universidad de Chile

En el Centro Deportivo Azul (CDA) hay expectación. Los azules saben que la única forma que tienen de poder decir presente en un torneo internacional del 2023, es quedándose con la Copa Chile 2022.

Los azules, ya respirando prácticamente asegurados en Primera División para las próximas temporadas, se les abrió el apetito tras eliminar a la UC en los 4tos de final de la Copa Chile, por lo que ganar el torneo ya es una prioridad.

Universidad de Chile eliminó en el torneo a General Velásquez, Cobresal y la Universidad Católica para ser rival de la Unión Española en la ronda de los cuatro mejores.

Unión Española

En la vereda de al frente las exigencias y apuros son los mismos. Los “hispanos” no lo pasan bien en el Campeonato Nacional y con el interinato de Gustavo Canales las cosas no han mejorado mucho.

Mirando de lejos la clasificación a Copa Sudamericana 2023, pese a que aún tienen chances, en la Unión Española saben que deben ganar la Copa Chile para poder ir a un torneo internacional la próxima temporada.

Unión Española se ha encargado de dejar en el camino a Provincial Ovalle, O’Higgins y Deportes Antofagasta para intentar superar a los azules, y transformarse en rival de Magallanes en la gran final del torneo.

¿Cómo ver el partido en vivo online?

El duelo entre Unión Española y la Universidad de Chile se juega este miércoles 2 de noviembre, desde las 19:00 horas, en el Estadio Santa Laura de la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana.

El partido lo podrás escuchar en vivo y en directo junto al relato de ADN Deportes y online a través de todas las plataformas de ADN.

En TV, lo puedes ver en vivo en las pantallas de TNT Sports.

La previa del partido