Danilo Díaz y los incidentes en Santa Laura: “Esto es un desastre, el fútbol chileno está en la B”

Los antisociales lo hicieron de nuevo. Como pasó en partidos de Colo Colo, la Universidad Católica y la misma Universidad de Chile, “hinchas” de los azules protagonizaron serios incidentes este miércoles en el Estadio Santa Laura.

En la previa del duelo ante Unión Española por el paso a la final de la Copa Chile 2022, un grupo de “fanáticos” laicos protagonizaron un ‘turbazo’ e ingresaron al recinto deportivo de manera ilegal, lo que fue analizado por Danilo Díaz.

El ‘Tenor’ de ADN Deportes no se mordió la lengua para aseverar que: “esto es un desastre, el fútbol chileno está en la B, pero su presidente actual, Pablo Milad, dice que no hay crisis. Hay un problema gravísimo porque no hay conducción, nadie sabe quien manda en los espectáculos, para ingresar al estadio fueron casi 40 minutos”, sostuvo.

“Los controles decían que el problema fue de Carabineros, cuando en verdad nunca pasa nada. No hay una autoridad, los operativos son a gusto del que está a cargo esa semana, en general no son uniformes, no hay nada de la liga para los operativos, menos de Carabineros o del Ministerio del Interior a través de Estadio Seguro”, agregó Danilo Díaz.

Insistió y ejemplificó en que: “podemos decir, a través de gente que trabaja en Rancagua, que para que se jugara el clásico entre la UC y la U por Copa Chile tuvo que sonar el teléfono rojo desde el Palacio de La Moneda para que se autorizara el partido, acá hay un problema que es tremendo”.

“El fútbol chileno tiene enormes carencias hoy día, tiene dificultades. Lo del ‘turbazo’ estaba en las redes sociales, acá hay un problema de negligencia, de inteligencia policial, de las autoridades administrativas, las empresas de seguridad tienen gente que no tienen la capacidad suficiente ni la preparación para ejercer esos cargos”, complementó.

Cerró con que: “además tenemos a estos vándalos, delincuentes, ‘flaitongos’ que, si uno hace la diferencia con lo que pasó ayer en el partido de Magallanes, la postal fue maravillosa, con gente normal, como en antaño”, finalizó el periodista.