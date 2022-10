Endrick Felipe, el joven talento brasileño del Palmeiras, hizo historia este martes en el triunfo por 3-1 ante Athletico Paranaense y al convertirse en el jugador más joven en marcar un gol en toda la historia del “Verdao”.

El delantero de 16 años y 3 meses entró en la segunda parte del partido para marcar su primer tanto como futbolista profesional y romper un récord de 106 años que tenía en su poder Heitor, quien marcó con Palmeiras a sus 16 años y 11 meses.

A su corta edad, Endrick captó la atención del mundo del fútbol y ya es sondeado por los clubes más grandes de Europa. Según el diario Marca, Real Madrid y PSG estarían tras sus pasos e informan que la puja por el brasileño “ya se ha iniciado”.

De acuerdo al periódico español, el cuadro parisino ya habría ofrecido 20 millones de euros por su ficha, algo muy lejos de los 40 millones que el Palmeiras pide por su gran joya. En tanto, los merengues corren con ventaja y “se han movido en silencio. No hay acuerdo alguno, pero sí que es cierto que la entidad madridista se ha acercado mucho al futbolista y a su entorno”, aseguran.

La joven estrella de 16 años no podría fichar por ningún equipo europeo hasta julio de 2024. Esto hasta cumplir sus 18 años y ser libre para poder incorporarse a cualquier equipo.

Qual é o tamanho de um SONHO? Olha, não sei mensurar… mas marcar DOIS gols com 16 anos com a camisa do Palmeiras deve ser inexplicável. Ainda mais vindo de um moleque que passou dificuldades e venceu na vida! Que momento, @endrickii! Aproveite! É só o começo… pic.twitter.com/Lb8dSjyukx

— TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) October 26, 2022