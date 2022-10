Fernando Aguad: “Es irresponsable decir que vamos a cambiar a Berizzo, hay que apoyar su proceso en La Roja”

Uno de los candidatos a la presidencia de la ANFP, Fernando Aguad, visitó los estudios de ADN para conversar con Los Tenores en torno a sus propuestas para comandar el fútbol chileno.

“Esta lista se armó en 24 horas, una gran satisfacción que tengo es agrupar a este grupo de directores, son gente del fútbol y muy buenos gestores, que es lo que se necesita en este momento. Decidí postularme solo, sin preguntarle nadie, como una quimera, una candidatura testimonial. La fuerza que tengo es con mi gente, creo que este grupo puede hacer algo por el fútbol chileno”, apuntó el máximo accionista de Palestino, que criticó el estado actual de la gestión.

“La administración de Pablo Milad no ha sido buena: a la selección chilena no le ha ido bien, estamos mal en lo financiero y está en cero la relación con las autoridades. Tenemos que tratar de arreglar el escenario que tenemos hoy día”, planteó Fernando Aguad, confiado en dar batalla en las elecciones de la ANFP aunque no ha contado todavía con el apoyo explícito de ninguno de los “grandes” del fútbol chileno.

“Sería un honor para esta lista tener un club como Colo Colo. No hemos tenido conversaciones previas, conformamos nuestra lista desde cero. Tenemos un relato potente y los clubes lo han recibido bien (…) Por nuestro conteo, nosotros creemos que estaremos en la segunda vuelta“, remarcó.

Otras definiciones de Fernando Aguad

Durante el diálogo con Los Tenores, recalcó sus cuatro grandes objetivos para su eventual gestión en Quilin. “Juntarme con todas las autoridades y darle garantías al funcionamiento del fútbol, no podemos dar el espectáculo que hemos dado estos últimos días con los problemas en los estadios; desarrollar un gobierno independiente, medible con metas y en función de objetivos; dedicarle muchos recursos a las divisiones inferiores; y recalcar el rol social que tiene el fútbol, estamos en deuda con eso”, explicó, apuntando también a incorporar en ello a los hinchas.

“Podemos tratar de influir sobre lo que está pasando en la calle, con el apoyo de las autoridades y trabajando con las barras, no demonizándolas. Si detectamos que son grupos de poder que no obedecen, se tomarán las medidas. No hay que inventar la rueda, sino copiar modelos exitosos, traer gente que nos pueda ayudar”, sostuvo, junto con tener una postura más mesurada en torno a otros temas complejos, como la separación de la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile o una repartición de los dineros de TV en función del rendimiento deportivo.

“Es muy atractivo que el que lo haga mejor tenga más recompensa, pero hay que ser creativo, no necesariamente tiene que salir de TNT. Si tú planteas eso en el Consejo de Presidentes, te apedrean”, aseguró. Además, fue tajante en torno a sus eventuales determinaciones respecto al futuro de la selección chilena.

“El directorio tiene una muy buena opinión de Eduardo Berizzo, hay que darle tiempo y recursos para que trabaje. Es absolutamente irresponsable decir que lo vamos a cambiar, hay que apoyar su proceso. No sé cuál es el cargo específico de Francis Cagigao, hay que evaluarlo, quiero entender bien hasta dónde llegan sus responsabilidades y no puedo opinar antes de conocerlo. Estamos muy entusiasmados con la idea de un Juan Pinto Durán como corresponde”, cerró.