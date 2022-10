Claudio Bravo repasa los grandes secretos de su carrera: “Lloré tras los penales de la Copa América Centenario por lo mucho que me había costado jugarla”

En una extensa y profunda charla, Claudio Bravo repasó los principales hitos de su dilatada carrera deportiva junto al prestigioso medio “The Players Tribune”, donde participó de la sección en la cual los futbolistas cuentan 12 cosas que no se conocen de él.

Al respecto, el hoy arquero del Real Betis reparó en las cualidades que ha mostrado para disputar las definiciones a penales. “Si no le transmites algo al ejecutante, difícilmente vas a parar un penal. La labor principal es jugar en el aspecto psicológico, distraerlo, ponerlo nervioso, que sienta la presión del ambiente”, explicó, junto con recordar el particular contexto que vivió en un torneo que se definió por esa vía: la Copa América Centenario.

Claudio Bravo reconoció los líos que padeció durante el arranque del torneo en Estados Unidos. “Hablé con el técnico para decirle que no podía ir por el problema que tenía con mi hija. Logré ir al final, pero no estaba con la cabeza puesta en el torneo, los primeros partidos fueron desastrosos para mí, me hacían goles por todos lados. En el segundo gol me hacen un gol donde pensé que no estaba para competir”, apuntó, aunque confesó las particularidades que vivió en la definición contra Argentina.

“En los penales tenía la situación clara. Para el de Biglia, cuando lo veo arrancar desde la mitad de la cancha a patear yo ya sabía dónde iba a patear, fue como pararlo antes que ejecutara. Lloré al terminar la tanda de penales por lo mucho que me había costado”, comentó el portero de 39 años.

Claudio Bravo y su paso por Barcelona

Al momento de revisar su trayectoria por clubes, tomó más tiempo para valorar su arribo al elenco catalán en 2014. “Llegar ahí fue magnífico, estar en el campo, jugando con 100 mil personas, se te viene a la cabeza todo lo que implica llegar ahí: años de autobús, las esperas, las veces que pasaste frío. Lo único que tenía que hacer ahora era disfrutar”, planteó, junto con destacar a Lionel Messi.

“Teníamos al mejor jugador del mundo, yo antes que golpeara el balón ya estaba celebrando. Es una persona totalmente normal, a alguien al que es muy fácil llegar”, sostuvo el arquero, quien descartó mayores conflictos con quien terminó quitándole la titularidad en Barcelona, Marc André Ter Stegen.

“La prensa decía que éramos enemigos y eso nunca fue verdad. Hablé con el entrenador y entendí que querían invertir en un arquero más joven, nunca golpeé la puerta para preguntar por qué no jugaba. Me preparé lo mejor que pude sin que eso importara”, reconoció, junto con valorar el paso que dio posteriormente al llegar al Manchester City de Pep Guardiola.”

“Cuando llegué aquí, el arquero tenía que pegarle lo más lejos posible y Guardiola me llevó con la misión de contribuir en el juego, que el balonazo no era la forma sino el pase corto. En los primeros partidos había mucho murmullo, a la gente no le gustaba mucho, pero ahora todos quieren jugar como el Manchester City”, aseguró junto con otros temas en torno a su extensa trayectoria.