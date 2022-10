Sergei Palkin, director general del club ucraniano Shakhtar Donetsk, le pidió a la FIFA que descalifique a Irán del Mundial de Qatar 2022, y que en su reemplazo entre Ucrania, país que no pudo clasificar al certamen tras perder antes Gales en la fase final del repechaje europeo.

Mediante un comunicado emitido por las redes sociales del Shakhtar, Palkin aseguró que Irán participa de los ataques rusos contra las tierras ucranianas. “Mientras que los líderes iraníes se divertirán viendo jugar a su equipo nacional en el Mundial, los ucranianos serán asesinados por drones iraníes y misiles iraníes. Casi 250 drones de este tipo ya han atacado ciudades pacíficas de Ucrania”, afirmó.

“Shakhtar Donetsk hace un llamado a FIFA y a toda la comunidad internacional para que prohíba de inmediato a la selección nacional de Irán jugar en la Copa del Mundo por la participación directa del país en los ataques terroristas contra los ucranianos”, señaló el director general del club.

En la misma línea, solicitó que “el lugar vacante debe ser ocupado por la selección nacional de Ucrania, que demostró que es digna de participar en el Mundial. Con condiciones desiguales con otras selecciones nacionales durante los play-offs, jugaron con el corazón”.

“Basta con repetir los errores del Mundial de Rusia 2018, escondiéndose tras la tesis vacía sobre la apolitización del deporte. Facilitar la participación de terroristas en el Mundial es política. Es hora de poner fin a esa política”, concluyó Sergei Palkin.

Este pedido que realizan desde Shakhtar Donetsk se suma a la carta que enviaron ex y actuales deportistas de Irán hace unos días, en la cual también piden que su país sea retirado del Mundial.

