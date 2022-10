Gustavo Quinteros se pone desafíos para seguir en Colo Colo: “Queremos dar un paso más en todo sentido”

En la previa al decisivo duelo ante Coquimbo Unido de este domingo, el técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, afrontó públicamente la serie de especulaciones que lo acercan a dirigir en Independiente de Argentina.

“Me da orgullo que un equipo grande haga público el interés por mí, como hubieron otras opciones durante la temporada, pero la respuesta es la misma: siempre enfocado en Colo Colo, pensando en terminar este proceso de la mejor manera. Después de finalizar la temporada hay que analizar todo, me juntaré con los dirigentes y tratar de ver el proyecto deportivo. Después analizaré si hay opciones, pero hoy por hoy estoy enfocado en Colo Colo y tratar de salir campeón“, remarcó el argentino nacionalizado boliviano, que remarcó la importancia de las conversaciones que vendrán con Blanco y Negro.

“La diferencia la marcan los proyectos deportivos, todos queremos dar un paso más en todo sentido. Estoy feliz acá, esperando las reuniones a final de temporada y después tomar decisiones respecto de lo que pensamos. Hoy sólo pienso en el partido del domingo“, aseguró Gustavo Quinteros, que recalcó la necesidad de buscar más avances en Colo Colo.

“Llegué hace dos años por un objetivo difícil y lo conseguimos. Ahora estamos cerca de otra meta. Después de eso, ¿qué queda? Ir por algo más, yo soy así. Entre todos tenemos que ir por ese objetivo. No digo salir campeón de algo más, pero ir creciendo, ser más fuerte en copas (…) Mi contrato está vigente, Colo Colo siempre va a ser la prioridad. Si seguimos juntos, será cumpliendo un proyecto deportivo de común acuerdo”, explicó el DT de 57 años.

Gustavo Quinteros y el duelo ante Coquimbo Unido

Colo Colo sólo necesita un empate en el Francisco Sánchez Rumoroso para alzar el título del Campeonato Nacional 2022, aunque el entrenador del Cacique lamenta el hecho de no poder dar la vuelta olímpica en la Cuarta Región.

“Si queremos tener un mejor espectáculo, tenemos que empezar a reestructurar todo y colaborar para que tengamos un fútbol más competitivo. Si sale todo bien no vamos a recibir ningún premio y es horrible eso, no es lo ideal ni lo justo, no debería ser así“, argumentó, junto con hablar en torno a la planificación que ya tiene para el 2023, profundizando en una eventual salida de Gabriel Suazo a fin de año.

“Tenemos una lista de jugadores a analizar para incorporar al equipo. Lo de Suazo es algo especial, está entre los dos o tres mejores de Chile. Se cometió un error con el hecho que no haya firmado contrato, es imposible que pueda irse libre. Ojalá se llegue a un buen acuerdo para todos”, cerró en conferencia de prensa.