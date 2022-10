Thomas Galdames, zaguero de Unión Española, habló este martes en conferencia de prensa y expresó toda su molestia por los constantes problemas en las programaciones del fútbol chileno.

“Tienes doce meses para jugar 30 partidos más los de Copa Chile, entonces no creo que sea tan difícil programar. A nosotros nos molesta porque perdemos ritmo de partidos, se juega poco y no los programan bien”, criticó el central hispano.

Para remarcar sus cuestionamientos, el defensa comparó la realidad del balompié nacional con lo que se vive en Italia, donde juega su hermano Pablo Galdames. “Como ejemplo, yo hablo con mi hermano y en la segunda división italiana ya saben, en cinco meses más, a qué hora van a jugar y en qué estadio. Me dice que ya tiene programadas las vacaciones del otro año porque ya les dijeron todo”, señaló.

“En el campeonato chileno debiera existir un orden, para que sea mejor y más fácil para todos, así no esperar mes a mes a qué hora te toca jugar. Eso está mal organizado”, recalcó el zaguero.

Thomas Galdames y el duelo reprogramado con la U

Además, el jugador de Unión Española mostró su desagrado por la suspensión y posterior reprogramación del choque contra la U por semifinales de Copa Chile. “Estamos muy molestos, pensamos bien parecido a lo que piensa el dueño del club. Nosotros siempre vamos a querer jugar, nos preparamos para eso, y no se respetaron las bases”, agregó.

“El gerente deportivo pidió una reunión con Pablo Milad, le dijeron que sí, y al final no quedó en nada, no sé si será porque no somos unos de los clubes que más nombran, pero esa reunión no se hizo y estaría bueno que se pudiera hacer, así nosotros manifestamos nuestra molestia del caso. Nos sentimos perjudicados al no jugar el partido”, completó Galdames.