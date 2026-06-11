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OS9 interviene locales en Barrio Meiggs por venta de ropa falsificada: hallan arma de fogueo prohibida

Carabineros incautó prendas que imitaban marcas internacionales y encontró un arma de fogueo cuya comercialización está prohibida. El operativo sigue en desarrollo.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Personal especializado del OS9 de Carabineros realizó un operativo en diversos locales comerciales del Barrio Meiggs, en la comuna de Santiago, por la presunta venta de ropa falsificada que imitaba reconocidas marcas internacionales.

El procedimiento, que se mantiene en desarrollo, se enmarca en una investigación por eventuales infracciones a la normativa vigente sobre propiedad intelectual e industrial.

Durante las diligencias, los funcionarios policiales incautaron una importante cantidad de mercadería, entre ellas parcas, buzos, polerones, ropa interior y otras prendas que eran ofrecidas al público.

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Incautan ropa falsificada y encuentran arma de fogueo prohibida

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la investigación permitió establecer indicios de que los productos comercializados vulneraban derechos de marcas registradas, lo que podría constituir un delito.

Además, en uno de los locales fiscalizados, Carabineros encontró un arma de fogueo prohibida. Según la información policial, se trata de un tipo de arma que habitualmente puede ser utilizado para modificaciones ilegales destinadas a convertirla en un elemento apto para efectuar disparos, razón por la cual su comercialización está restringida.

El teniente Felipe Cortés, del OS9, señaló que “las especies incautadas están siendo retiradas por personal especializado para su respectiva contabilización y peritajes”, mientras continúan las diligencias para determinar eventuales responsabilidades penales.

Desde Carabineros también se informó que el procedimiento sigue en desarrollo y que todos los antecedentes recopilados serán puestos a disposición del Ministerio Público.

El operativo vuelve a poner el foco en la fiscalización del comercio informal y de locales establecidos en sectores de alta circulación, especialmente en zonas donde se ha detectado venta de productos falsificados o mercancía que vulneraría derechos de propiedad intelectual.

Por ahora, las diligencias buscan establecer el origen de las prendas, el volumen total de mercadería incautada y si existen personas directamente responsables de su comercialización.

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