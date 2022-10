Ministra Benado y su preocupación por la gestión del fútbol chileno: “Hay una revisión completa que se debiese hacer, no hay nadie que se pueda restar”

La ministra del Deporte, Alexandra Benado, se refirió a los constantes problemas en las programaciones del Campeonato Nacional y a la suspensión de algunos encuentros en los últimos días, como el duelo de la U con Unión Española en Copa Chile y el cotejo entre Deportes Antofagasta y Palestino en el torneo local.

“Es muy lamentable lo que está sucediendo con el fútbol profesional en Chile. Hace un bien tiempo estamos viendo no solo problemáticas de violencia que nosotros siempre condenemos, sino que además en términos de gestión. Me parece muy preocupante que hoy día veamos suspensión de partidos porque no hay estadio o porque hay malas coordinaciones”, señaló Benado este lunes, en conversación con ADN Deportes.

La titular de la cartera de Deportes remarcó que es necesario tomar cartas sobre el asunto y con un apoyo colectivo. “Hay una revisión completa que debiese hacer el fútbol en general, todos los actores estamos llamados a eso, no hay nadie que se pueda restar, al contrario, todos tenemos que sumar para que fútbol profesional en Chile vuelva a ser la actividad que fue en algún momento”, aseguró.

Ministra Benado y la presencia de Endler en el Balón de Oro 2022

Además, la ministra del Deporte destacó la nominación de Christiane Endler entre las candidatas al Balón de Oro Femenino 2022, donde la ganadora se dará a conocer durante esta tarde.

“No solo ha sido la mejor futbolista en la historia de Chile, también ha sido una gran deportista para el deporte chileno en general. Es extraordinario que siempre esté nominada”, comentó Benado sobre la arquera nacional.

Por último, reconoció que “Tiane ha sido una tremenda futbolista, con su ejemplo y carrera, ha impulsado que miles de niñas en Chile quieran jugar fútbol, eso es muy destacable”.