La suspensión y posterior reprogramación del partido entre la U y Unión Española por semifinales de Copa Chile generó molestia en el cuadro hispano, así lo manifestó el dueño del club, Jorge Segovia.

Y es que desde el elenco rojo consideraban que, según las bases, deben ser declarados como ganadores de aquel duelo, sin embargo, la Federación de Fútbol de Chile decidió fijar el compromiso para otra fecha.

En este escenario, Jorge Segovia se pronunció en sus redes sociales y utilizó la ironía para criticar a quienes no siguen el reglamento. “Bases del torneo, ¿para qué? Mi ‘felicitación’ a los que decidieron ignorarlas. Así hacemos crecer, mejorar y que se respete el fútbol en Chile”, señaló el empresario español mediante su cuenta oficial de Twitter.

Además del propietario de Unión Española, el gerente deportivo del club, Cristian Rodríguez, también expresó su desagrado por la determinación que se tomó con el choque de ida entre azules e hispanos por Copa Chile.

“Habíamos pedido ser escuchados. Le pedimos directamente a Pablo Milad estar en la reunión y eso no ocurrió. Fuimos informados por un comunicado de prensa. No nos gusta esta decisión entre cuatro paredes. No creo que para el futbol chileno sea un momento para estar contentos. Estamos decepcionados, sobre todo por los equipos que respetamos las bases”, indicó Rodríguez en Directv Sports.

Así las cosas, U. de Chile y Unión Española deben disputar la ida de semifinales de Copa Chile el próximo miércoles 26 de octubre a las 19:00 horas.