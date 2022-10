Este lunes, el entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, volvió a Chile luego de pasar sus días libres en Argentina. Al momento de arribar al Aeropuerto de Santiago, el técnico albo tuvo un breve diálogo con ADN Deportes y se refirió al interés que hay en Independiente de Avellaneda por contar con sus servicios.

Y es que el entrenador del “Cacique” pasó el fin de semana en tierras trasandinas en medio de las informaciones que llegan desde el otro lado de la cordillera, donde indican que el club argentino se reunió con su entorno para conversar sobre una eventual oferta.

Sin embargo, el propio Quinteros no entregó luces sobre aquella reunión y se mostró tranquilo en su retorno a Chile. “De verdad, no hablo de cosas que no me interesan ahora”, afirmó el DT de Colo Colo tras ser consultado por el interés de Independiente.

Además, se le preguntó sobre su continuidad en el conjunto albo de cara al próximo año, pero el estratega no quiso dar una respuesta.

Con el regreso de Gustavo Quinteros, Colo Colo vuelve a los entrenamientos este lunes a las 17:00 horas para comenzar a preparar el próximo partido, el cual será contra Coquimbo Unido el 23 de octubre.