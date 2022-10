Alexis Sánchez atraviesa un gran momento en el Olympique de Marsella. El chileno continúa consolidándose como uno de los elementos claves del cuadro francés y este miércoles convirtió en el triunfo de su equipo ante el Sporting de Lisboa por la cuarta fecha de la fase grupal de la UEFA Champions League.

El “Niño Maravilla” fue titular en el compromiso disputado en el estadio José Alvalade y a los 30 minutos marcó el segundo gol del OM. El marroquí Amine Harit asistió al tocopillano, quien ingresó al área desde el centro y envió el balón al fondo del arco. En primera instancia el gol fue anulado, pero tras la revisión del VAR fue convalidado.

Con su anotación, el futbolista de 33 años alcanzó a Arturo Vidal como el máximo goleador chileno en la “Orejona”. Sánchez suma 15 tantos y quedó a un gol de liderar la estadística exclusivamente.

LO SALVÓ EL VAR: ¡GOL DE ALEXIS! Harit picó y asistió al Niño Maravilla para el 2-0 del Marsella ante Sporting CP en la #CHAMPIONSxESPN. pic.twitter.com/6yrpV5oTdr — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2022

Tras el encuentro, el jugador del OM se mostró satisfecho por su actuación, aunque evidenció su ambición por conseguir más logros. “Contento por la victoria, pero quería hacer otro gol. El equipo no se relajó y tuvo una presentación. En los partidos de Champions hay que estar concentrados los 90 minutos”, manifestó a ESPN.

“Hay que seguir. La carrera del futbolista es muy corta y trato de mejorar todos los días. Ahora hice un gol, quería hacer más y mañana vuelvo a entrenar“, agregó.

Por último, Alexis Sánchez analizó su posición de delantero centro en el esquema de Igor Tudor. “Es difícil porque dependo mucho de los que juegan atrás y al 9 le queda una oportunidad y tiene que meterla. En un momento me fui para atrás y metí dos pases-gol que es lo que vengo haciendo. Me tengo que adaptar a lo que me pide el entrenador“, cerró.