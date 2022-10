Ronald de la Fuente revela crudos detalles de la agresión contra Oyarzo y advierte: “Pudo terminar en algo fatal, hay que poner fin a esto”

Ronald de la Fuente, zaguero de Curicó Unido, conversó con Los Tenores de ADN este martes y entregó crudos detalles de la agresión que sufrió Bayron Oyarzo por parte de dos sujetos, quienes se subieron al bus que transportaba al plantel curicano.

El su relato de los hechos, el lateral izquierdo comenzó señalado que “esto fue un recibimiento de nuestra hinchada. El altercado no conlleva más de tres o cuatro personas que participaron negativamente, porque la mayoría de la gente que nos recibió fueron familias, niños, adulto mayor, con la intención de agradecer lo que el equipo está haciendo históricamente”.

De la Fuente explicó por qué el autobús paró al frente de la multitud. “Se tomó la decisión de pasar a saludarlos, sin que ningún jugador se bajara del bus. Se abrió una escotilla para saludar a los que estaban y poderlos ver, porque las ventanas eran polarizadas. Esto sería por cinco minutos. Justo pasó un camión por al lado, el cual fue violentado, lo obligaron a detenerse y fue ocupado por los delincuentes para subirse al bus”, indicó.

“Una vez arriba, violentaron a Diego Coelho, le robaron su polerón. Les explicamos que no estábamos en condición de regalar la indumentaria porque no abunda la ropa. Se les ofreció que, una vez terminado el campeonato, no había problema de entregarles todo, no reaccionaron bien”, aseguró el defensa del cuadro albirrojo.

En cuanto al ataque contra Oyarzo, el zurdo detalló que “Diego Coelho logró entrar al bus, pero como Bayron fue el último en entrar, fue violentado, le trataron de sacar su polera a la fueza. Después fue golpeado con un combo por la espalda y luego con una patada. Fue muy fuerte”.

Ronald de la Fuente lamentó lo sucedido e hizo un profundo llamado. “Fueron un par de golpes, pero pudo terminar peor. Estas personas estaban bajo efecto de las drogas, estoy seguro. Pudo terminar en algo fatal. Hay que ponerle fin a estos episodios y no esperar a que se convierta en algo como pasó en O’Higgins, que fue irremediable, porque hoy una familia está sufriendo”, comentó en relación con el hincha rancagüino que falleció tras ser baleado.

“La familia de Bayron Oyarzo está con temores”

Además, el ex Colo Colo habló sobre el estado de Bayron Oyarzo. “Se ausentó de la práctica hoy día. Físicamente, se encuentra bien, pero está muy conmovido por la situación que le tocó vivir. Su familia está preocupada y con temores por lo que pasó. Por como se ha hecho público, tienen miedo de algún tipo de represalia, es lamentablemente”, subrayó.

“Nosotros le hemos brindado nuestro apoyo, tratar de transmitirle tranquilidad por parte del club y de las autoridades de la ciudad, estamos en una misma línea, unidos por el bien del fútbol y por esta gente que se cree con el derecho de venir y violentar a la persona que se le ocurra”, completó de la Fuente durante la jornada de este martes.