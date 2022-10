Desde que llegó a Manchester City, el delantero Erling Haaland ha demostrado que la Premier League no le quedó chica y a base de goles atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

El noruego acumula 20 goles en los 12 partidos oficiales que ha disputado con los “Citizens” esta temporada. Aquellos números asombran al mundo del fútbol, pero también generaron sorpresa los detalles de la alimentación que tiene el futbolista.

En el documental “The Big Decisión”, el joven atacante reveló parte de su dieta habitual y reconoció que consume corazones e hígados. En una de las escenas, Haaland mostró los paquetes con la carne mencionada y un impresionado entrevistador le consultó: “Pero… ¿Esto es corazón?”.

“Ustedes no comen esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo. Creo que comer alimentos de calidad que sean lo más locales posible es lo más importante. La gente dice que la carne es mala, pero… ¿cuál? ¿La carne que compras en McDonald’s? ¿O la vaca local que come hierba allí mismo? Yo como el corazón y el hígado”, explicó el artillero, quien tiene que consumir alrededor de 6.000 calorías al día para mantener su cuerpo en el nivel que necesita.

Erling Haaland valora la luz solar y el agua filtrada

Además, la figura del Manchester City confesó otra particular rutina que tiene cuando se despierta en las mañanas. “Lo primero que hago por la mañana es que me dé un poco de luz solar en los ojos, es bueno para el ritmo circadiano”, señaló.

“También comencé a filtrar un poco el agua. Creo que puede tener grandes beneficios para mi cuerpo”, agregó el goleador noruego.