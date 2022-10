A menos de 50 días para el arranque del Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi adelantó la participación de la selección argentina. La máxima estrella de la Albiceleste manifestó que “hay ansiedad” por disputar el torneo y reconoció que es muy probable que sea la última Copa del Mundo a la que asista como jugador.

El debut de los dirigidos por Lionel Scaloni será el 22 de noviembre ante Arabia Saudita, por el Grupo C, y la “Pulga” entregó detalles sobre el periodo previo al estreno del equipo.

“Hay ansiedad y nervios por cómo nos va a ir. Está la necesidad de que nos vaya bien. Llegamos en un buen momento, con un grupo muy armado y muy fuerte, pero puede pasar de todo. Todos los partidos son dificilísimos. No sé si somos los grandes candidatos, pero Argentina, por su historia y lo que significa, siempre es candidato. Pero no somos los máximos favoritos, hay otras selecciones que están por encima de nosotros“, comentó a Star+.

“Muchos chicos van a jugar su primer Mundial, su primer partido y no sabes cómo va a manejar cada uno esa ansiedad. Va a estar lleno de argentinos y eso hace que juegues más acelerado. Es importantísimo ganar el primer partido y no va a ser fácil. El Mundial pasado creíamos que iba a ser fácil, que íbamos a ser primeros del grupo y estábamos mirando los cruces… y no“, agregó.

Por otro lado, Messi destacó el rol de Lionel Scaloni como líder del grupo que se consagró en la Copa América Brasil 2021 y ahora buscará la gloria en Qatar 2022. “Es una persona muy cercana, que habla muchísimo con el jugador, que intenta estar siempre para lo que sea. Es una persona que trabaja por y para el fútbol, le encanta lo que hace y sufre muchísimo los partidos. Se merece todo lo que vivió porque no fue fácil el proceso que le tocó agarrar. Él fue el que armó todo esto”, manifestó.

En lo personal, el futbolista del PSG reconoció el Mundial de Qatar puede ser su última Copa del Mundo, considerando que tendrá 39 años para el 2026. “Es mi último Mundial. Seguramente sí. Me siento bien físicamente, pude hacer una pretemporada muy buena este año que no había podido hacer el año anterior y eso fue fundamental”, comentó.

Por último, Lionel Messi expuso sus proyecciones una vez finalizada su carrera y no descartó totalmente la opción de ser DT. “No voy a ser entrenador, aunque Zidane decía eso y después fue técnico y campeón de Champions. Me gusta la dirección deportiva, el armado de grupo, acompañar al técnico, pero tampoco lo tengo claro al cien por ciento”, cerró.