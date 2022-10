Esteban Pavez pone atención al rival contra el que Colo Colo buscará ser campeón: “Curicó tiene un sistema de juego muy interesante”

El volante de Colo Colo, Esteban Pavez, anticipó en conferencia de prensa el duelo del domingo ante Curicó Unido, donde los albos necesitan una victoria para volver a dar la vuelta olímpica luego de cinco años.

“A lo mejor hay un poco más de ansiedad por lo que nos jugamos este domingo, pero todo este año hemos ido partido a partido. Estamos conscientes que estamos a un paso, pero que Curicó es un gran equipo, juegan bastante bien, con un sistema muy interesante y será un partido muy duro, por algo son segundos”, advirtió el mediocampista, quien intenta transmitir a sus compañeros el ser uno de los pocos jugadores del plantel que sabe lo que es ser campeón.

“Desde el lunes le vengo diciendo a mis compañeros que es momento de disfrutar, nos rompimos el lomo para lograr la diferencia que tenemos. No estamos relajados, vamos a salir a ganar, pero estamos conscientes de que tenemos partidos por delante, pero el domingo queremos ganar para dar la vuelta en casa, pero será un rival difícil”, insistió Esteban Pavez, confiado en lograr el objetivo.

“Desde que llegué mi objetivo era ser campeón. Hacerlo acá es lo máximo, todavía me acuerdo cuando ganamos la 30, fue un sueño. Faltaban 30 segundos y yo estaba llorando en la cancha por la emoción, es impagable”, recalcó el jugador de 32 años.

Estaban Pavez y el clásico ante la UC

El mediocampista no olvida el empate con los cruzados, donde destacó el arbitraje de Roberto Tobar, pero pidió ojo con el criterio referil. “Él dejó jugar y ojalá todos tuviesen ese criterio, pero no todos tienen el mismo. La patada de Aued a Pizarro para mí no es roja en ningún lado, pero en otro partido sí lo podrían haber expulsado. Lo mismo del penal que pedimos nosotros de Dituro a Gabriel Suazo que le pega. En lo personal, no es penal, pero a la U le cobraron un penal así. Ojalá todos tuviesen un criterio más parecido y más justo“, comentó.

Mirando hacia atrás, también aprovechó de destacar a un Gustavo Quinteros que este jueves cumplió dos años desde su llegada a Colo Colo. “Ha sido un gran aporte, lo ha hecho bastante bien. Era hincha cuando llegó, en un momento muy doloroso, pero salieron adelante y estamos ad portas de un título. El proceso ha sido bastante positivo, ha hecho jugar bastantes juveniles para el club”, sostuvo, junto con destacar el espíritu con que han afrontado la temporada.

“Lo que más destaco es la unión, desde el primer día que hicimos la pretemporada en Argentina hablamos de ser campeón. Fue importante comprometernos a eso, aún no lo somos, pero estamos con mucha confianza”, cerró el formado en Pedreros.