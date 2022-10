Escándalo en La Plata: suspenden el partido entre Gimnasia y Boca en Argentina por graves incidentes

El partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca Juniors por la Liga Argentina se suspendió a los 9 minutos del primer tiempo debido a una nube de gas lacrimógeno que invadió la cancha.

Lo anterior obligó al árbitro Hernán Mastrángelo a detener de inmediato el encuentro, tras ello, los futbolistas y cuerpos técnicos se fueron al vestuario y estuvieron cerca de 40 minutos antes que desde la AFA decidieran suspender definitivamente el pleito por “falta de garantías”.

Desde TyC señalan que “en la previa al encuentro, las puertas del estadio Juan Carmelo Zerillo se cerraron rápidamente por la gran concurrencia y un gran número de hinchas, con entrada en mano, se quedaron afuera de la cancha. Con el correr de los minutos, la policía respondió con gases lacrimógenos, que terminaron ingresando al campo de juego y afectaron a jugadores, cuerpo técnico y terna arbitral, además de los hinchas de las plateas más cercanas a los incidentes“.

Tras lo sucedido, todo el público ingresó al campo de juego a hacer desmanes, incluso los que no pudieron ingresar a ver el cotejo, causando conmoción en el reducto deportivo.

Hubo gente mayor con serios problemas respiratorios que se quedó en las escaleras y en las afueras del recinto hinchas de ambos equipos armaron una trifulca con botellazos incluidos.

Un camarógrafo entre los heridos

Un camarógrafo de TyC Sports recibió tres balazos de goma en su cuerpo mientras tomaba imágenes de la represión policial fuera del estadio de Gimnasia, en los incidentes que provocaron la suspensión del partido ante Boca. El trabajador, Fernando Rivero, está fuera de peligro, aseguraron fuentes del mismo canal.

El mismo profesional minutos más tarde relató lo sucedido. “Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde“.

En esa línea, añadió que “todo el Bosque está lleno de gas que no te deja respirar. Nos metimos dentro de la camioneta. En la garganta y los ojos te mata”.

¿Qué dice el reglamento al respecto en Argentina?

En el artículo 42 inciso 3 de la LPF, se determina que “todos los partidos correspondientes a la temporada deberán disputarse dentro de la misma SIN EXCEPCIÓN”, a la vez que respecto a los juegos suspendidos -como este caso- se aclara que “los partidos suspendidos deberán reprogramarse de forma obligatoria antes de la última fecha de cada torneo”.

Y a su vez, explican que “el modus operandi de los partidos en los que el árbitro decide suspender un partido, dejando abierta la posibilidad de que pudiera reanudarse al día siguiente de la suspensión. “El encuentro suspendido deberá jugarse en primera instancia el día siguiente, quedando a criterio de la Mesa Directiva de la LPF a fijación del horario, aún si las empresas adjudicatorias de los derechos audiovisuales manifestaran su imposibilidad de transmitir el partido en dicho día y horario”.

🚨 PARTIDO DEMORADO Debido a los incidentes desde afuera del estadio, se encuentra “suspendido” el encuentro entre Gimnasia de La Plata y Boca Juniors; fue parado a los 9′ del PT. Gases lagrimógenos y balas de gomas recibieron los hinchas del “Lobo” por parte de la policía. pic.twitter.com/h6uJrgsAwx — Furia Online Cba (@furiaonlinecba) October 7, 2022

GRAVÍSIMOS INCIDENTES EN LA PLATA. Tres balazos de goma a un camarógrafo para que no filme la represión en La Plata. pic.twitter.com/V8TFSSO7Hx — Dani Lerer (@danilerer) October 7, 2022

Violencia en el fútbol argentino, graves incidentes en las afueras del estadio, que obligaron a la policía a lanzar gases lacrimógenos que al final ingresaron a la cancha , el resultado la suspensión del partido entre Gimnasia y Esgrima de La Plata y Boca Juniors. pic.twitter.com/g78Owr9ex5 — ERNESTO Moreno Gamarra (@ERNESTOMorenoG8) October 7, 2022

‼️ NOCHE TRISTE PARA EL FÚTBOL ARGENTINO El partido entre Gimnasia y Boca, por la Liga Profesional de Fútbol, fue suspendido por serios incidentes entre hinchas y la Policía fuera del estadio en La Plata. Reportan un fallecido. #1000ampic.twitter.com/TZVrqKvK3v — Radio 1000 AM (@1000_am) October 7, 2022

Partido suspendido en La Plata por graves incidentes fuera del estadio.

Varios hospitalizados y se habla de un muerto. @SergioBerniArg bravo crack!!! pic.twitter.com/xFKTzubcc2 — ᴋ ᴀ ʀ ɪ ɴ ᴀ✒ (@popopore_po) October 7, 2022