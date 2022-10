Felipe Gallegos refrendó los dichos de Miranda y confirmó que el árbitro Ángelo Hermosilla lo insultó: “Jamás me había sucedido algo así”

El futbolista de Universidad de Chile, Felipe Gallegos, refrendó los dichos de Sebastián Miranda y confirmó que el árbitro Ángelo Hermosilla lo insultó durante el partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano, en el cual se impusieron los de colonia por 3-2.

“Fue así, es algo penoso. No me gusta hablar de estos temas. Es lamentable, después de muchos años que llevo como profesional jamás un árbitro me había insultado. Obviamente no lo voy a decir, pero te saca de onda que estén pasando este tipo de situaciones en el fútbol chileno“, comenzó diciendo.

Consultado sobre cuáles fueron las palabras que le lanzó el juez, Gallegos indicó que “no voy a decir qué me dijo. Después saldrá un informe, pero para qué seguir hablando del tema. Es complicado y delicado, prefiero no decir más porque puede haber una sanción”.

Respecto a cómo se dio el trámite del encuentro, manifestó: “Más que un llamado de atención es poner ojo. Nosotros nos estamos jugando mucho en la parte baja, preparamos el partido durante toda la semana para que pequeños detalles marquen la diferencia en nuestra contra. No queda otra que seguir trabajando”.

Finalmente, el futbolista laico aseguró que todo lo que se produjo en el final del partido fue por el insulto que le propinó Hermosilla.

“Todo lo que se formó después del partido fue por un insulto. Por eso se ocasionó, queda dar vuelta la página. Vamos a prepararnos de la misma manera, Sebastián le ha hecho muy bien al grupo, prepara muy bien los partidos y nos da fundamentos y herramientas”, cerró.