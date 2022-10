Arsenal derrotó al Tottenham en el Clásico de Londres y se mantiene como sólido líder de la Premier League

Este sábado, Arsenal derrotó por 3-1 a Tottenham Spurs en el Emirates Stadium y se quedó con el Clásico de Londres, para continuar una fecha más como líderes en la Premier League.

En el trámite del partido, fue Thomas Partey quien abrió la cuenta a los 20 minutos del primer tiempo. Sin embargo, pasada la media hora el delantero inglés, Harry Kane, lo igualó a través de un lanzamiento penal a los 31′.

En la segunda parte vendría la reacción de los “Gunners” y Gabriel Jesús pondría el 2-1 parcial a los 49′ tras un error defensivo del rival. Y minutos más tarde, Granit Xhaka anotaría la tercera cifra para liquidar a los “Spurs” y cerrar la victoria de los locales.

Con este resultado, Arsenal quedó con 21 puntos en la tabla de posiciones y le sacó cuatro de ventaja a Tottenham y Manchester City, que este domingo tendrá que enfrentar a su clásico rival, el Manchester United.

En la próxima fecha de la Premier League, el cuadro dirigido por Mikel Arteta tendrá un duro desafío y se medirá ante Liverpool como local. Duelo programado para el domingo 9 de octubre a partir de las 12:30 horas.

