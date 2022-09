ANFP reconoce falencias en el reglamento de Copa Chile: “Hay una propuesta para cambiar los castigos deportivos”

El Gerente de Ligas Profesionales de la ANFP, Yamal Rajab, salió a expresar públicamente la postura del ente de Quilin 5635 ante la determinación de la Federación de Fútbol de Chile en torno a la determinación de completar los 85 minutos pendientes del Clásico Universitario.

“Las bases del campeonato remiten al reglamento y ahí estaban las alternativas que debía dirimir el directorio. Acá claramente el artículo 26 nos lleva al 102, 103 y 104. Existe un orden de prelación de la norma. Lo que uno quiera es distinto a lo que está establecido, no podemos caer en arbitrariedades“, apuntó el personero, quien reconoció el interés en modificar el código que permita otro tipo de sanciones.

“Son normas que se deben modificar, hay propuesta para cambiar los castigos deportivos. Acá hay fallas de seguridad, claramente fallaron los controles, hay temas que debemos seguir analizando”, explicitó Yamal Rajab.

¿Cuándo y dónde se jugará el Clásico Universitario?

El Gerente de Ligas Profesionales de la ANFP planteó las posibles fechas que se están manejando para completar los 85 minutos del encuentro. “Estamos trabajando con las autoridades en busca de una nueva fecha, ya hay programación del campeonato y de semifinales de Copa Chile, el 16 de octubre, así que está en tema de análisis. Esperamos programarlo lo más pronto posible. Es una opción jugar el 6 o el 12 de octubre, mover la fecha de las semifinales“, sostuvo.

Ante los rumores que planteaban a Rancagua como un posible recinto deportivo, el funcionario no lo cuestionó del todo. “No se descarta Santiago ni ninguna otra sede para la reanudación, estamos evaluando todos los escenarios. No me corresponde opinar si la U no se presenta”, planteó Yamal Rajab.