Luis Casanova valoró la victoria de la U en el Clásico Universitario: “Tenemos que seguir así”

Este domingo por la tarde se cerraron los partidos de ida por los 4tos de final de la Copa Chile 2022, instancia donde la Universidad de Chile recordó lo que era ganar un clásico y derrotó a la UC por la cuenta mínima.

Dejando atrás el mal año que ha tenido ante sus más acérrimos rivales, la Universidad de Chile sorprendió a la UC y se impuso 1-0 en el duelo de ida por el tradicional torneo nacional.

Una de las buenas figuras en el cuadro de Sebastián Miranda fue Luis Casanova. El defensor de los azules fue elegido como la figura del encuentro y tras el partido conversó con TNT Sports: “estamos contentos, es un buen resultado, nos quedan 90 minutos, va a ser un partido complicado en la revancha“, partió diciendo.

Respecto a su lesión, sostuvo que: “fue un momento duro, me preparé y mentalicé para volver bien y ayudar en lo que pudiera. Es una lesión súper complicada en el momento que me pasó fue difícil, lo más difícil fue asumirlo, pero el aceptar me ayudo mucho par ala recuperación”, aseguró.

Cerró con que: “el equipo mostró una intensidad diferente, nos seguimos preparando para seguir mejorando, y tenemos que seguir así“, complementó Luis Casanova, defensor de la Universidad de Chile.

Con el 1-0, la llave quedó abierta de cara a la revancha, por ahora programada para el próximo miércoles a las 19:00 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, encuentro que podrás escuchar y seguir en vivo junto al equipo de ADN Deportes y a través de todas las plataformas digitales, y redes sociales, de ADN.