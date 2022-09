Este viernes, la FIFA presentó la canción oficial del Mundial de Qatar 2022, que arranca el próximo 20 de noviembre. El himno de la cita mundialista se llama ‘The World Is Yours To Take’ y es interpretado por el rapero estadounidense Lil Baby.

El sencillo para la primera cita mundialista en Medio Oriente utiliza la base de la canción ‘Everybody Wants To Rule The World’ del dúo británico Tears for Tears.

“La canción trata sobre darse cuenta de que cualquiera, en cualquier lugar, puede lograr sus sueños, solo necesitas creer en ti mismo, desconectarte de los detractores e ir al 100%. Cuando los fans escuchen la canción, quiero que se sientan inspirados y llenos de energía”, manifestó Lil Baby.

La tradición de contar con una canción para la Copa del Mundo inició en 1962 para el Mundial de Chile con el recordado ‘Rock del Mundial’ creado por Los Ramblers. Esta es la decimosexta edición de la cita mundialista que cuenta con un himno.

El Mundial de Qatar 2022 arrancará el próximo 20 de noviembre y se extenderá hasta el 18 de diciembre. Por primera vez en la historia, el evento se realizará a fines de año y no durante los meses de junio y julio, como era la costumbre hasta Rusia 2018.