El chileno Diego Rojas busca reinventarse en el fútbol con una exótica aventura en Finlandia. El futbolista de 27 años fichó por el SJK Seinäjoki a comienzos de febrero de 2022 y rápidamente se transformó en un jugador importante para su equipo.

Desde su llegada a Europa, el nacido en Antofagasta ha disputado 25 encuentros, en los que ha marcado en 5 oportunidades. Incluso, su equipo participa en la Conference League, competición creada por la UEFA para la temporada 2021-22, donde el volante convirtió uno de sus goles.

En conversación con ADN Deportes, Rojas abordó su primera experiencia en el Viejo Continente. “Creo que lo he hecho bastante bien para ser mi primer año. Necesitaba una experiencia diferente en mi carrera y la he aprovechado bastante. He jugado mucho y el club ha andado muy bien”, manifestó.

El formado en la Universidad Católica se refirió a la faceta goleadora que ha desarrollado en Finlandia, considerando que durante toda su carrera había convertido 15 goles y en menos de un año ya suma 5. “En Chile no lo pude explotar tanto, pero aquí se me ha dado. Fueron jugadas llegando de atrás, en transiciones, y esperemos seguir así“, expresó.

Respecto a los objetivos grupales del club, que cuenta con el también chileno José Pablo Monreal entre sus filas, Rojas plantea que es mantenerse en la competencia internacional. “Tenemos que tratar de clasificar a la Conference League, necesitamos estar ahí de nuevo. Tuvimos un comienzo no tan bueno, pero el equipo ya empezó a mejorar”, expuso.

Respecto a sus metas personales, Diego Rojas espera estar entre los prospectos para el proceso de La Roja al mando de Eduardo Berizzo. “Quiero seguir haciendo goles, asistiendo y sintiéndome bien. Tengo mucho más para dar y quiero que mi nombre vuelva a sonar en Chile, poder tener mi oportunidad con la renovación de la selección“, cerró.