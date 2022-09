Jorge Sampaoli critica la gestión de Azul Azul: “Es el final de la U o el de su privatización”

En conversación con Los Tenores este martes, Jorge Sampaoli analizó su presente en el fútbol internacional pero también el momento de la Universidad de Chile, el club con el que fue múltiple campeón a nivel nacional y también de la Copa Sudamericana 2011.

Desde Brasil, el argentino expresó un duro juicio al momento del elenco universitario laico. “Miro mucho partidos, fútbol poco. Vi muy pocos de la U, es un momento de declive total, por responsabilidad de quienes lo conducen. El peor enemigo que tiene el club es su conducción, atribuirle eso a jugadores y cuerpo técnico es hasta excesivo“, remarcó junto con fustigar la gestión de Azul Azul.

“Es o el final del club o el de su privatización. Me da pena ver a la U, la situación es insalvable más allá que salve la categoría. La gente que tomó el club no ha revisado muchas cosas, hay una gran falta de respeto”, explicó Jorge Sampaoli, que confesó cómo vivió la agónica salvación del descenso por parte de su exclub la temporada pasada.

“Ese partido lo vi todo, me pareció increíble. Era mucha tristeza y después un respiro final más que una alegría. No se aprendió de aquel sufrimiento, se vuelve a repetir esa situación. Me parece penoso. Es triste para la U y también para Chile, que no haya representatividad a nivel internacional”, remarcó el casildense.

¿Jorge Sampaoli podría volver a la U?

Mucho se ha especulado respecto de la opción de que pudiera eventualmente volver a la dirección técnica del club ante los malos resultados, pero fue tajante.

“Una vez fui a un evento y dije que si la U me necesitaba iba a estar si era manejada por su pueblo y por su gente. Con esta gente ni siquiera podría estar. Cuando haya alguien con sentimiento popular y si yo estoy en condiciones de poder ayudar, lo haría en cualquier lugar. No seré cómplice de lo que está pasando ahora. Es difícil volver a un lugar donde fuiste feliz“, explicitó, junto con entregar una reflexión para los hinchas.

“Hay dos cosas que no debes perder en la vida, los amigos y la suerte. Yo tuve suerte en ese momento, con un proceso exitoso. Habían camisetas de la U por todos lados, con mucha euforia popular. El reclamo de la felicidad del pueblo, la gente debe exigir a los que conducen el club que recuerden la historia. Hoy se toman decisiones como empresa y no como club, con eso es el hincha el que sufre“, remarcó, junto con reconocer que, en su estadía en la U, quiso contratar a Jorge Valdivia, hoy panelista de Los Tenores.

“Tu físico no te permitió tener regularidad hasta que llegó José Amador. Cuando seguimos tu etapa final en Palmeiras, cuando salvaste al equipo prácticamente sólo, necesitabas sólo ser ubicado. Era un objetivo nuestro deportivo, pero la gente del club dijo que era inalcanzable por otras cosas, no por su pasado en Colo Colo. Cuando construimos esa U, pensamos en él“, reconoció en la charla directa con el “Mago”.