Este domingo, Racing de Avellaneda derrotó 1-0 a Platense por la fecha 20 de la Liga Profesional de Argentina. Si bien el resultado le permitió a la Academia mantenerse en la pelea por el título, los chilenos Gabriel Arias y Eugenio Mena tuvieron una compleja jornada, especialmente el guardameta.

Los dirigidos por Fernando Gago se quedaron con los tres puntos gracias a la anotación de Maximiliano Romero (59′). Con esto, el equipo alcanzó 34 unidades y se ubica en la cuarta posición de la tabla, a solo dos puntos del líder Gimnasia de La Plata.

Sin embargo, cuando el encuentro finalizaba la noche comenzó a amargarse para los representantes nacionales en Racing. A los 89′, Mena fue amonestado por demorar las acciones y tres minutos más tarde recibió su segunda cartulina amarilla. Con esto, el nacido en Viña del Mar sufrió su primera expulsión en el fútbol argentino.

Pese a esto, aún faltaba la peor parte. Cuando el partido culminó y la Academia obtuvo la victoria, el portero Gabriel Arias se dirigió a los hinchas del Calamar con gestos obscenos.

Los gestos de Arias tras la victoria de Racing vs. Platense. pic.twitter.com/CxM27ZiMC4 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2022

En zona mixta, Arias se enfrentó a los medios y expuso las provocaciones que recibió durante todo el compromiso, pero reconoció su error y se disculpó con la fanaticada de Platense. “Es muy difícil la sociedad en la que estamos, que se tomen el trabajo de buscar los nombres de tus familiares para estar casi 100 minutos atacando y siendo muy hirientes. Se pasan los límites y no aguanté más”, manifestó.

“Exploté contra esas cuatro personas, no es nada contra la gente de Platense. Les pido disculpas a ellos y a mis compañeros. No fue una actitud correcta y me hago cargo“, agregó.

"FUERON HIRIENTES Y NO AGUANTÉ MÁS" 😡 👉 La explicación de Gabriel Arias de lo sucedido en el final del partido entre #Racing y #Platense.pic.twitter.com/5Ux834kErh — Racingmaníacos (@RacingManiacos) September 19, 2022

Ahora, tanto Gabriel Arias y Eugenio Mena se sumarán a los trabajos de La Roja para disputar los amistosos frente a Marruecos y Qatar, los que se jugarán el 23 y el 27 de septiembre, respectivamente.