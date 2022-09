Gustavo Quinteros, DT de Colo Colo, mostró total sinceridad al referirse a la complicada situación que vive U. de Chile, el máximo archirrival del “Cacique”. El cuadro azul está cerca del descenso, pero el técnico albo prefiere que la U se quede en Primera División este año.

“Para que un fútbol sea más interesante y motivador para la gente, para el torneo, los equipos grandes siempre tienen que pelear siempre entre sí los primeros lugares”, explicó el estratega en Meganoticias, apuntando a la competencia entre Colo Colo y la U en el torneo.

El entrenador empatizó con el presente que vive Universidad de Chile y recordó cuando el “Cacique” estuvo al borde de irse a la B el año pasado. “Es muy difícil, nosotros en algún momento estuvimos en una situación similar y la U lo viene haciendo hace un par de años también, viene luchando ahí, que es algo muy estresante y desgastante”, indicó.

Gustavo Quinteros y su pasión por los clásicos

“A lo mejor, los hinchas fanáticos de un equipo prefieren que al otro equipo no le vaya bien y descienda, pero yo como un participante del futbol chileno, jugar clásicos con 50 mil personas es lo más lindo que te puede pasar”, aseguró el argentino-boliviano sobre el Superclásico que animan albos y azules.

“Yo no soy quién para decir si la U se salva o no, pero como admirador de un fútbol competitivo y motivador, siempre es lindo jugar clásicos con mucha gente, a mí me encanta, lo sientes distinto y los jugadores también, es hermoso”, concluyó Gustavo Quinteros.