Vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el audio filtrado sobre Byron Castillo: “No me preocupa nada”

Tras la filtración desde Inglaterra de un audio en el que Byron Castillo se inculpaba de ser colombiano, en Ecuador han aplicado una férrea defensa a la situación del jugador de cara a la participación del plantel en Qatar 2022.

Así como se expresó públicamente su abogado, Andrés Holguín, también lo hicieron en la Federación Ecuatoriana de Fútbol a través de su vicepresidente, Carlos Manzur.

“¿Qué le puedo decir? Lo mismo que hemos dicho a lo largo de todo este tiempo. No hay nada nuevo que decir. No me preocupa nada. ¿Por qué tendría que preocuparme? ¿Qué ha cambiado desde que todo esto empezó?”, apuntó el personero en diálogo con La Tercera, apuntando a que el resultado de la investigación interna en que se da la declaración de Byron Castillo terminó habilitándolo para jugar por Ecuador.

“Cuando todo empezó dijimos claramente que estábamos tranquilos por el proceder de la FEF. Este tema tiene más de 4 años dando vueltas. Nada es nuevo para nosotros. Comprendo el sensacionalismo de los medios, pero más allá de ello solo esperamos las resoluciones”, planteó Carlos Manzur, expectante de cara a la audiencia de la Comisión de Apelación de FIFA que sesionará este jueves en Zúrich.