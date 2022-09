Andrés Holguín, abogado de Byron Castillo, reaccionó luego de la filtración de un audio en donde el jugador reconoce que es colombiano y que hubo irregularidades en su identidad.

El jurista puso la cuota de calma para Ecuador y aseguró que la grabación del futbolista ya no alcanza a ser usada en su contra en el marco de la denuncia que hizo Chile. “En el proceso de la FIFA, este audio no puede presentarse como prueba, ya que no fue presentado en primera instancia y tampoco en la apelación. Esto no afecta en nada”, señaló en la radio ecuatoriana Machdeportes.

Además, el defensor legal de Castillo indicó que, en el pasado, la justicia de su país desechó aquel audio que data de 2018. “La grabación que está circulando, no es nada nuevo, y además un juez constitucional no lo consideró como prueba, ya que no se podía certificar que era de Castillo”, agregó.

Dicho esto, Andrés Holguín también apuntó contra Chile y las intenciones que hay en la Federación chilena por ganar el caso de Byron Castillo. “Ese país quiere entrar al Mundial por la puerta de atrás”, añadió el abogado.