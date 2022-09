Gobierno de Francia arremete contra Mbappé y DT del PSG por burlarse del cambio climático

El DT del PSG, Christophe Galtier, y el delantero francés, Kylian Mbappé, generaron indignación en Francia por sus reacciones en conferencia de prensa ante la pregunta de un periodista que puso sobre la mesa el cambio climático.

Todo surgió a raíz del comentario que realizaron desde la compañía ferroviaria francesa SNCF, en la cual, un directivo le pidió al elenco parisino que considere usar trenes para movilizarse a las ciudades más cercanas donde le toque jugar, ya que el plantel tenía un uso excesivo de aviones y eso afectaba en el cambio climático.

Es por esto que, en rueda de prensa, un periodista consultó si es que el club se plantea hacer cambios para fomentar la movilidad ecológica. Tras la pregunta, Galtier y Mbappé estallaron de la risa y luego el técnico respondió de manera irónica.

“Sospechaba que íbamos a tener esta pregunta. Para serte muy sincero, este lunes por la mañana hablamos con la empresa que organiza nuestros viajes. Estamos viendo si podemos movernos en un yate de vela”, contestó el DT del PSG en tono de humor.

La situación provocó molestia en el gobierno francés. Bruno Le Mair, ministro de Economía y Finanzas, criticó la reacción del delantero y del entrenador. “Era el momento más inoportuno para reírse. Creo que todos tenemos que tomarnos en serio el cambio climático. La respuesta de Galtier está fuera de lugar”, aseguró el ministro.

En tanto, Anne Hidalgo, alcaldesa de París, se refirió al hecho en sus redes sociales y señaló: “¿Se despiertan, chicos? Esto es París”.

Es vergonzoso que la respuesta a una cuestión sobre movilidad sostenible sea cachondearse.

No entra en su cabeza dejar el avión privado.

No pasa nada, si no es por convicción tendrá que ser por legislación.

Vídeo de @pablom_m pic.twitter.com/fD6sTWCTVa

— Eloy Sanz (@elmanyana) September 6, 2022