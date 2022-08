Rodrigo Goldberg cuestiona la gestión de Azul Azul: “No tengo duda que compraron jugadores con sobreprecio”

Las críticas a la gestión de Azul Azul no sólo llegan por parte de hinchas y exjugadores, sino también de otros exfuncionarios de la sociedad anónima que rige los destinos de la Universidad de Chile, tal como lo evidenció Rodrigo Goldberg.

“Compraron jugadores con sobreprecio, de eso no tengo la mejor duda”, planteó el “Polaco”, quien fue director deportivo del club entre 2019 y 2021, en conversación con el sitio Redonda Pasión.

Rodrigo Goldberg ejemplificó su cuestionamiento con un caso específico. “Nos ofrecieron el 50% del pase de Ignacio Tapia a 450 mil dólares y la U lo termina comprando en 850 mil dólares. En un año, el jugador subió 400 mil dólares siendo que descendió en cancha. Que alguien me explique eso”, cuestionó.

Profundizando en sus críticas a Azul Azul, el exdelantero de la U de Chile apuntó a intereses de directivos de otros clubes en torno al manejo irregular de los azules a nivel institucional, como lo evidencia el mercado de fichajes del club.

“A mí no me cabe la menor duda que hay gente de otros equipos, especialmente Victoriano Cerda, detrás de esto. No tengo ninguna prueba, seguramente no la voy a tener, pero veo las cosas y es imposible que no esté metido”, zanjó Rodrigo Goldberg.

De hecho, también cuestionó la tesis en torno a un manejo a propósito del club por parte del grupo Sartor para que se devalúe. “No me cierra por ninguna parte que a ellos les pueda convenir que la acción baje. No encuentro la figura que me lo pueda justificar. Porque dicen “ellos esperan que la acción baje para poder vender”. ¿Y vender más barato que lo que compraron? ¿Quién gana con eso? ¿Si invirtieron 15 millones de dólares van a vender en diez? O sea, perdieron cinco. No me cierra“, concluyó.