Durante la última edición de Los Tenores, nuestros panelistas recibieron a un viejo conocido: Sergio Vargas, el “Tenor Superhéroe”, quien apareció para promocionar el libro que le escribió el periodista Gustavo Crisóstomo.

“Conversaciones con Sergio Vargas” se llama el texto en el que se analiza la carrera de uno de los referentes históricos en las últimas décadas de la U de Chile, voz más que autorizada para analizar el momento del club.

“Es un momento complicadisimo, quedan 8 finales. Hay un tema institucional, con cosas que no están claras y son turbias, y también el deportivo. Se ha manifestado mucha disconformidad, pero hay que separar un poco las aguas. En lo deportivo hay que apoyar”, recalcó Sergio Vargas, que destacó la inclusión como titular ante Cobresal de Agustín Arce.

“Hicimos un grupo de proyección entre las categorías 2001 y 2005 y estaba Agustín, al igual que todos estos chicos que ahora están en el primer equipo. Era para recuperar el tiempo perdido en el fútbol formativo por la pandemia. Me alegro que lo integren, tienen muchas condiciones y hay que llevarlos de a poco”, recalcó el exarquero nacionalizado chileno, quien advirtió en torno a la presión que pueden afrontar los juveniles de la U de Chile.

“Cuando le das la situación a jugadores con futuro pero a los que les falta tiempo para consolidarse mentalmente y futbolisticamente, pueden involucionar y es parte del riesgo que se corre. A ellos les falta una vuelta de tuerca para ser titulares, pero tienen que asumir la responsabilidad“, remarcó.

Sergio Vargas y el momento de Azul Azul

Quien fue parte de la directiva del club como parte de la gerencia deportiva del elenco universitario laico recalcó los problemas que ha traído al club la poca claridad en torno a quiénes son los propietarios del equipo luego del arribo del grupo Sartor.

“Para mi hay una mala gestión, a nadie le conviene que el club se devalue. Se han tomado muy malas decisiones, los que se pensaban eran expertos de la industria han asesorado de mala manera, a lo mejor esa persona jugaba a dos bandas y tenían otros negocios de manera paralela. No comprendo tantas malas decisiones. Viví una interna muy difícil, había intereses cruzados entre la gente que tomaba la propiedad y los que podían percibir beneficios económicos de distintas operaciones“, apuntó junto con recordar los problemas que se vivieron al momento de gestionar el mercado de fichajes.

“Para la segunda rueda del 2020 no había dinero y logramos traer a Reinaldo Lenis a costo cero. Estábamos en serio riesgo y no podíamos hacer nada, daba impotencia. Era una situación rara, todos los indicios indicaban algo. Por suerte tuvimos el compromiso y la inteligencia del grupo, zafamos de todo y clasificamos a Copa Libertadores. Los jugadores tienen que estar enfocados en eso (…) Tuvimos autonomía, pero nos restringieron con el presupuesto. Se fueron 12 jugadores y llegaron 6 en 2020. Los problemas se trasladaron al plantel y generó incertidumbre, cuando las cosas no están claras en una institución se complica todo y las cosas no ocurrieron por casualidad“, explicó junto con estimar que la U de Chile tiene opciones de mantener la categoría.

“A excepción de Curico, mereció ganar con la Unión Española, hizo un buen primer tiempo con Colo Colo. Si logra jugar como lo hizo con Unión y mantenerlo, tiene posibilidades de seguir en Primera. Lo que es aconsejable es no pensar en los 8 partidos, sino en los 3 puntos que viene. Si logra consolidar un funcionamiento que le permita sacar puntos, eso será fundamental”, cerró en la conversación con Los Tenores.