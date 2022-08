Fernando Díaz defiende al exárbitro Francisco Caamaño como su PF en Coquimbo Unido: “Tiene derecho a trabajar en el fútbol”

A una semana del decisivo choque ante la U en Valparaíso, el técnico de Coquimbo Unido, Fernando Díaz, conversó con Los Tenores en torno al momento en el que llegan los piratas al encuentro en que ambos equipos se juegan la permanencia en Primera División.

“Todavía queda un resto de campeonato, tenemos esperanza en dar la sorpresa (…) Lo más importante es que gane el que corresponda. El entorno a veces no está, pero hay máximo respeto por la U de Chile. Que sea un partido lo más transparente posible”, recalcó el entrenador de 60 años, quien cuestionó las reuniones de Mauricio Etcheverry, como representante de la U de Chile, con la Comisión de Árbitros de la ANFP.

“Me parece pésimo. Las reuniones de los clubes con los árbitros no me parecen, eso es presión. Para algo están los protocolos. Va más allá de un nombre, no corresponde”, planteó Fernando Díaz, quien además defendió el que Francisco Caamaño, exárbitro, sea su preparador físico en Coquimbo Unido.

“En momentos como estos, aparecen muchas cosas. Hay gente a la que le gusta enredar el tema, es algo que ha pasado históricamente. Francisco Caamaño hace 8 años no arbitra, no fue parte de la Comisión de Árbitros, es amigo mío hace 20 años, habíamos conversado la opción de conversar hace tiempo. Me parece feo tratar de enlodar a alguien porque se le ocurre. Tiene derecho a trabajar en el fútbol, así como exfutbolistas son árbitros”, apuntó.

Fernando Díaz y el momento de Coquimbo Unido

El “Nano” lamentó la lesión que lo privará de disponer de Joe Abrigo por el resto de la temporada. “Lo primero es reponerse del golpe que significa tener un jugador lesionado. Cuando en el mismo partido lo cambiamos, al principio no me percaté de la gravedad y cuando lo veo llorando en la banca, son momentos muy fuertes. El plantel está con ganas de dedicarle un triunfo y la permanencia en Primera División. Además de ser goleador y referente, es una persona que se hace querer”, comentó, junto con abordar sus motivos para hacerse cargo de un plantel que pelea por no descender.

“Hay jugadores que habían tenido una mala campaña, pero podían ayudar a salir de la situación. Coquimbo tiene todas las armas, porque junto con la infraestructura tiene una hinchada que te levanta en momentos complicados. De repente a uno le gusta probarse, como me pasó cuando tomé a Santiago Morning cuando volví de Ecuador. La pasión por ese juego supera muchas cosas”, explicó, junto con entregar su receta para sacar adelante al club.

“Siempre en situaciones adversas, se producen divisiones. Cada técnico tiene su idea, pero también debo amoldarme al momento. Todavía no cumplo un mes acá y llego con el látigo, acrecentando la presión, es un error. Si tengo que hacer cariño, recuperando la confianza que parece perdida por la situación del equipo, hay que amigar una unión de equipo con el que yo estoy también para hacerle frente a la situación, que uno los puede salvar. Vamos a ver si resulta, es el camino para salir”, cerró en el diálogo con Los Tenores.