Mauricio Etcheverry arrancó su gestión en Azul Azul con una visita a la Comisión de Árbitros de la ANFP

La gestión de Mauricio Etcheverry como asesor de Azul Azul comenzó en la ANFP. La ex mano derecha de Sergio Jadue, ex mandamás del fútbol chileno, visitó este jueves las dependencias del fútbol chileno en Quilín.

Según información de La Tercera, el funcionario de la concesionaria laica arrancó visitando a la Comisión de Árbitros que preside hoy Patricio Basualto, Jorge Díaz y Juan Reyes.

Tal como indica el citado medio, la visita de Mauricio Etcheverry a las dependencias de la ANFP fue de carácter oficial para presentarse ante la comisión y contar cuál será su rol al interior de Azul Azul.

Pero en la cita, Mauricio Etcheverry aprovechó además de presentar reclamos por el actuar de los jueces en los últimos duelos universitarios, ejemplificado en la disparidad de criterio que hubo en la última expulsión de Álvaro Brun.

Las críticas continúan contra Mauricio Etcheverry

Roberto Nahum, miembro del directorio de Azul Azul y designado por el Grupo Sartor, se refirió al complejo momento que vive U. de Chile y la concesionaria encabezada por su presidente, Michael Clark.

El director mostró su preocupación y le pidió una respuesta al mandamás de la Sociedad Anónima. “Estoy esperando explicaciones de Clark. Si uno no recibe explicaciones, tendré que pedírselas”, señaló en diálogo con El Mercurio.

“Mi objetivo es hacer saber que espero alguna explicación. Fui designado por Sartor, pero no pertenezco a Sartor. Hasta este momento, no he visto nada que contraríe los principios de la universidad, pero estoy escuchando y viendo publicaciones de prensa que manifiestan aprensiones y aparentes vínculos de ciertas personas”, comentó.

Además, Nahum aseguró que “no conocía a Michael Clark” antes de que asumió su puesto en la mesa directiva. En cuanto a las aclaraciones que le pide al presidente de Azul Azul, agregó que “pueden existir muchas situaciones aparentemente incorrectas por las que uno espera escuchar a la otra persona. No he visto ilegalidad, pero se publica que hay ilegalidades. Por eso espero explicaciones satisfactorias”.

Por último, el director se mostró en contra de la llegada a Mauricio Etcheverry, ex asesor de Sergio Jadue, quien trabajará para Azul Azul. “No es el ideal, pero atendida la función que cumplirá, no es motivo de designación de directorio contratar a honorarios a una persona. Yo no lo habría contratado”, complementó Roberto Nahum.