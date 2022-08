Para nadie es un misterio que la Universidad de Chile, por cuarta temporada consecutiva, atraviesa uno de sus momentos más duros futbolística e institucionalmente, situación que comentó Juli Zeitune.

Tras perder el Clásico Universitario ante la Universidad Católica el pasado sábado en el Estadio Nacional, los análisis deportivos de lo sucedido en Ñuñoa no se han detenido y las críticas se centran principalmente en el uruguayo Diego López.

Lo sucedido en el Estadio Nacional fue analizado en ESPN Fútbol Show, programa donde participa Juli Zeitune, pareja del capitán azul Felipe Seymour, quien no tuvo reparos para comentar duramente el momento del equipo Diego López.

“En la posición en que está la U, tienen que ganar puntos como sea a puro pelotazo, a planchazos, no sé, cómo sea, tienen que sumar puntos. Yo creo que Diego López no es quien debe estar ahí, los jugadores ya no encuentran respuestas en Diego López”, sostuvo.

Sus palabras generaron una ola de comentarios en redes sociales del mundo azul: “si ya Diego López no los ‘aleonó’ en todas estas fechas, agota recursos que se pare Sebastián Miranda y no sé si es el que les tiene que decir ‘loco estamos peleando el descenso'”, dijo.

Insistió con que: “si seguimos llorando porque no tienen un referente que desciendan. No podemos seguir llorando porque no llegó alguien más o los que pensamos que iba a llegar a hacer peso no lo están haciendo, para mi Diego López se tiene que ir porque ahí ya no encontraron respuestas”, cerró la panelista y pareja de Felipe Seymour.