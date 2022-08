En Europa si pasa: La Premier League ya tiene a su primer DT despedido luego de cuatro fechas

Aunque muchas veces se ha alabado a la Premier League por la intensidad de su juego y el nivel de estrellas que se reúnen en sus equipos, también no está libre de decisiones rápidas por parte de los clubes ante el mal rendimiento.

Es así como el Bournemouth sorprendió este martes al anunciar el despido de su entrenador, Scott Parker, tras la disputa de apenas cuatro fechas en la máxima categoría del fútbol en Inglaterra. Gary O’Neill lo reemplazará en la banca de los “cherries”.

“Me gustaría dejar constancia de mi gratitud a Scott Parker y su equipo por sus esfuerzos durante el tiempo que estuvieron con nosotros. Nuestra promoción de regreso a la Premier League la temporada pasada bajo su mandato siempre será recordada como una de las temporadas más exitosas de nuestra historia”, apuntó el propietario del Bournemouth, Maxim Demin, a través de un comunicado.

AFC Bournemouth can announce that the club has parted company with head coach Scott Parker.

