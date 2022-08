“Son elecciones, no hay ningún misterio”: la explicación de Diego López para no haber puesto de titular a Darío Osorio

El entrenador de la U de Chile, Diego López, analizó los factores que marcaron la derrota del equipo en el Clásico Universitario disputado este sábado en el Estadio Nacional.

“Jugamos ante un equipo que demostró ser superior. El segundo de ellos fue un gran gol, podían encontrar los espacios. No tuvimos reacción y nos salió barata, nos podrían haber hecho otro gol tras el primero. Nos faltó más ofensivamente, juntarnos más con Ronnie Fernández. En el segundo tiempo tuvimos chances, pero tras el segundo gol. En el tercer gol perdimos la cabeza, nos quedamos parados. Esas cosas son las que tenemos que corregir”, remarcó el charrúa.

En conferencia de prensa, debió afrontar la gran incógnita del encuentro: ¿por qué Darío Osorio no fue titular? “Son elecciones que hacemos los entrenadores. Vi mejor en la semana al equipo que entró, la idea era que entrara y cambiara el partido como ha hecho algunas veces. A veces sale bien y otras veces mal. No es necesario que digan que la responsabilidad es mía. No hay ningún misterio, no pasó nada raro“, apuntó Diego López, que afrontó las críticas por su decisión táctica en el Clásico Universitario.

“¿Cómo salimos contra Colo Colo? Perdimos. Y Darío Osorio estuvo del inicio. No es que no haya jugado porque no le tenga confianza, elegí viendo lo que practicamos en la semana”, recalcó el DT del elenco universitario laico.

Diego López y el nivel de la U de Chile

El técnico también apuntó a los cuestionamientos ante el hecho de haber dispuesto a Jeisson Vargas como titular. “No fue un buen primer tiempo del equipo en general, no sólo de Jeisson (…) En momentos como estos, lo que importa más son los puntos y debemos simplificar las cosas, no cometer errores gratuitamente y ser realistas de donde estamos”, explicó junto con apuntar a otras opciones que manejó en la semana previa.

“Me pueden decir que podría haber jugado Assadi al medio y Osorio por la orilla. Antes pasó que tuvimos muchas lesiones y expulsiones en momentos claves. Nunca hablé de estas cosas, no quise poner excusas. Nos estamos rearmando con gente de experiencia y ponerle el pecho a las balas“, argumentó, confiado en sacar adelante al club pese a sumar ya siete duelos seguidos sin ganar en el Campeonato Nacional 2022.

“Salimos juntos, unidos, tenemos que pelear juntos. No vi la invasión, sino una hinchada que acompañó hasta los últimos minutos. Están en su derecho de manifestarse civilizadamente. Creo en lo que estamos haciendo y en que vamos a salir adelante“, cerró en una por momentos tensa conferencia de prensa.