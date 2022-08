Gustavo Quinteros, DT de Colo Colo, aclaró las interrogantes en torno al viaje a Portugal que realizó esta semana, situación que ocurrió luego de que el “Cacique” quedara eliminado de la Copa Chile.

“Me citaron del gobierno, de migraciones, porque yo inicié un trámite para una visa familiar en el 2020, antes de venir a Colo Colo. Se suponía que en ese año debía hacer todos los trámites, pero se suspendió por la pandemia. Ahora no lo podía dejar pasar, sino, tal vez perdía la opción de la visa de residencia”, explicó este viernes en rueda de prensa.

El técnico albo señaló que este trámite lo comenzó “para mi familia, para que mis hijos en el futuro puedan estudiar o trabajar en Europa. Como papá estoy haciendo este trámite para que ellos tengan más posibilidades en la vida”.

Gustavo Quinteros y el duelo ante La Calera

Además, el entrenador del “Cacique” anticipó el próximo choque contra los caleranos. “Es un equipo que tiene un esquema de juego distinto a la mayoría de los equipos. Tiene individuales muy buenas, a ‘Sacha’ Sáez lo conozco y si lo dejas libre en el área es muy peligroso, tenemos que tener cuidado”, indicó.

En cuanto a los jugadores que estaban en duda para el duelo, Quinteros mencionó que “Falcón entrenó totalmente normal, lo hizo muy bien. A Lucero lo más probable es que lo cuidemos para el siguiente partido, para que no se agrave la molestia muscular que tiene. El sábado vamos a decidir si lo convocamos o no”.

Por último, el DT albo se refirió a la distancia que sacó el equipo en el liderato. “Hemos sacado una buena ventaja que no es común en los campeonatos. Es merecido, porque hemos hecho un trabajo muy bueno. Ahora, no tenemos en cuenta esa ventaja, lo que pensamos es salir a la cancha a buscar los tres puntos y seguir alargando la diferencia. No pensamos en otra cosa”, completó.