La motivación de Branco Ampuero para el Clásico Universitario: “Me siento más cómodo jugando de visitante”

El defensa de la UC, Branco Ampuero, conversó con Los Tenores en la previa al Clásico Universitario, donde confía en seguir siendo titular, pese a que jugó su último duelo con Daniel González y Gary Kagelmacher ya está a disposición tras recuperarse físicamente.

“Había mucha competencia en el puesto y al que jugara le iba a costar por eso. Cuando lo vi entrenar a Gary Kagelmacher, me di cuenta de que compartimos características: somos rápidos, nos gusta ir fuerte a la pelota, tenemos buena comunicación y no nos incomoda quedar expuestos. Me he sentido cómodo con él”, apuntó el formado en Deportes Antofagasta, quien ya sumó 10 partidos seguidos en cancha con los cruzados.

Regularidad que ha alcanzado Branco Ampuero al alero de Ariel Holan, cosa que el propio defensor reconoce, además de su mejoría física. “Es muy exigente, no le gusta dejar nada al azar y tiene una idea de juego clara, te da todas las herramientas para poder pelear un lugar. Después depende de cada jugador en los entrenamientos y prácticas, me ha ayudado mucho en mi juego. Hemos ido variando en sistema también. He crecido mucho en mi juego, con o sin balón”, apuntó, expectante de cara al Clásico Universitario del sábado.

“Me encanta jugar este tipo de partidos, me siento más cómodo jugando de visitante. Es un partido especial, ellos están apremiados con los puntos y vuelven a ser locales en el Nacional, pero nosotros queremos hacer un partido inteligente y sin descuidar el juego que venimos haciendo. No queremos terminar en que los clásicos se ganan, sino darle un poco de forma, atreviéndonos, saliendo desde atrás y estar más cerca del triunfo con nuestras características”, recalcó el jugador de 29 años.

Branco Ampuero y las metas de la UC

El defensor cruzado fue claro al redefinir las metas del equipo, considerando que están a 21 puntos del líder del Campeonato Nacional 2022, Colo Colo. “El objetivo es ir por la Copa Chile, pero sin descuidar el torneo local, estamos a tres puntos de la Sudamericana. Estamos a tiempo de luchar en los dos frentes. Hemos ido hacia adelante en cuanto al funcionamiento, con base en ese juego estaremos más cerca de los resultados”, explicó, junto con lamentar los incidentes en el último partido oficial de San Carlos de Apoquindo.

“Esperábamos todos que pasara. Lo que más sentimos es no haber terminado el partido como corresponde, pero son cosas que como jugadores se nos escapan de las manos. Se cierra un ciclo en ese estadio y vendrá uno top a nivel sudamericano, en beneficio del club y del fútbol chileno”, cerró.