Pablo Milad advierte cambios para el calendario del fútbol chileno: “Necesitamos que se jueguen al menos 50 encuentros en la temporada”

Tras la primera jornada del Congreso “Desarrollo Integral del Fútbol”, el presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, conversó con Los Tenores respecto a la realidad del fútbol nacional.

Uno de los temas recurrentes fue la violencia en los estadios, para lo cual aseguró estan tomando medidas. “Estamos trabajando en un Registro Nacional de Hinchas, acentuando los castigos mediante los tribunales y Estadio Seguro, para duplicar al menos las penas por las malas conductas. Hay hinchas que van directamente a delinquir, a esos hay que alejarlos de los estadios. Hay que diferenciar situaciones, como el hecho eventual del último partido de San Carlos de Apoquindo que fue aprovechado por delincuentes, que prácticamente desmantelaron el estadio”, aseguró, junto con plantearse la opción del regreso de Carabineros a los recintos deportivos.

“Los hechos lo demandan, pero dependemos de lo que defina la autoridad. Hay gente que ha entrado hasta con tobillera electrónica, no tenemos facultad de prohibirles el acceso”, apuntó Pablo Milad, que profundizó en otros cambios a proponer en el fútbol chileno.

“Hay muy pocos partidos en los campeonatos. Queremos aumentar en un 50% los partidos del fútbol formativo y necesitamos aumentar los encuentros a nivel profesional. Se juegan 39 partidos como máximo y necesitamos que se jueguen al menos 50 encuentros en la temporada“, recalcó, además de enfatizar el plan en torno a apuntalar la formación de jugadores.

“Cuando llegué a la ANFP, no había ningún proyecto sobre el fútbol formativo. Hemos acentuado el bagaje internacional de todas las categorías, en Chile y el resto del mundo. Las politicas deportivas en los clubes están supeditadas al entrenador de turno”, recalcó el presidente de la ANFP.

Pablo Milad y otros temas del fútbol chileno

Durante la charla con Los Tenores, explicó la situación en torno a la reunión que tuvo Mauricio Etcheverry como asesor de la U de Chile junto a la Comisión de Árbitros de la ANFP.

“Ese mismo día hubo reuniones con otros dos clubes, es algo que ocurre normalmente y se da con solicitud formal del club. Etcheverry fue netamente a presentarse y que solicitaría reuniones por dudas de cobros en el futuro. Es algo habitual, donde se dan explicaciones a los cobros en base al reglamento. Lo han hecho varios gerentes nuevos”, explicó, junto con descartar como un error el haber reclamado ante FIFA por la situación de Byron Castillo.

“Nada es error si uno ve irregularidades concretas, más cuando hay sugerencia de un abogado experimentado. Carlezzo tiene un curriculum significativo, nos dejamos influenciar por las pruebas que se presentaron y vamos a seguir hasta el final, es nuestro deber“, sostuvo el mandamás de la ANFP, que no quiso establecer si José Letelier seguirá como DT de La Roja Femenina.

“Me he entrevistado con José Letelier, con Endler y me toca hacerlo con Cagigao para el análisis completo de la participación de Chile en Copa América. Endler pidió hablar conmigo, para dejarlo claro”, recalcó.

Además, apuntó a que la Comisión de Árbitros tenga ya un jefe definido de acá a final de año. “Estamos trabajando hace dos meses con Conmebol para un filtro más objetivo al momento de definir qué árbitros pasan a ser profesionales, con empresas externas que los van a evaluar técnica, psicológica y fisicamente”, cerró.