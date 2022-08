Cristiano Ronaldo no tuvo mucha participación dentro de la cancha en el triunfo de Manchester United ante Liverpool este lunes, sin embargo, el astro portugués se robó todas las miradas en la previa del encuentro por un polémico gesto con el exfutbolista Jamie Carragher.

Antes de que comenzara el duelo entre “Red Devils” y “Reds”, el delantero dejó de lado los trabajos de activación y caminó hasta un costado de la cancha en donde se encontraban los exjugadores y actuales panelistas de Sky Sports: Roy Keane, Gary Neville y el propio Carragher.

“CR7” saludó amablemente a Keane y Neville, con quienes compartió camarín en el Manchester United, pero de manera muy notoria le negó el saludo a Carragher, leyenda del Liverpool, y lo ignoró por completo en plena transmisión en vivo.

¿Por qué Cristiano Ronaldo no saludó a Jamie Carragher?

El ex Real Madrid se tomó venganza por los ácidos comentarios que realizó el otrora defensa hace un par de días. El histórico de los “Reds” ha sido uno de los más críticos con Ronaldo y señaló que ningún club europeo lo quiere, ni siquiera el entrenador del United y el plantel.

“La situación es complicada para el United porque otros clubes no quieren a Ronaldo. Y creo que si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera. Y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano Ronaldo en este momento”, fueron las palabras de Carragher hace un tiempo atrás.

Así fue el tenso momento que protagonizó el portugués