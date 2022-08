Gustavo Quinteros y la eliminación de Colo Colo: “Futbolísticamente no fuimos superados”

Este domingo por la noche, Ñublense dio un golpe a la mesa y eliminó a Colo Colo de la Copa Chile 2022, torneo que el “popular” venía de ganar la temporada pasada y que ahora no podrá obtener el bicampeonato.

Fernando Cordero anotó un golazo y Maximiliano Falcón puso la ilusión para el “cacique”, pero el marcador no se movió más, por lo que los “diablos rojos” se dieron el gusto de eliminar el puntero del Campeonato Nacional.

Tras el empate y la eliminación de Colo Colo, vino el momento de los análisis en Macul, instancia que afrontó Gustavo Quinteros, adiestrador de “popular”.

“El rival aprovechó algunas contras que hizo muy bien, estoy conforme con la propuesta del equipo, con ir a buscar el resultado, nos faltó claridad, pero en el juego estoy contento porque fuimos mejor que el rival”, partió comentando.

Agregó que “futbolísticamente no fuimos superados, si hubiésemos quedado fuera por lo futbolístico me preocuparía pero eso no fue así”, sostuvo Gustavo Quinteros sobre la eliminación de Copa Chile.

Insistió en que “en el partido de 180 minutos nos ganaron con tres pelotas paradas. El primer tiempo allá puede haber sido un partido apagado, pero después Colo Colo jugó bien”, aseveró.

“Lo más positivo de esta eliminatoria es que jugaron algunos que no había visto regularmente, jugaron los dos partidos y algunos cumplieron mejor que otros. (Gabriel) Costa tiene bajones futbolísticos pero tenemos que recuperarlo, ya nos pasó dos veces en la temporada”, agregó Gustavo Quinteros sobre su salida de Copa Chile.

Cerró con que “Colo Colo presiona arriba, deja espacios atrás, de eso se aprovechan los rivales, no sufrimos esas situaciones pero otros equipos nos han llegado con mucho peligro, tenemos que proponer, jugar como equipo grande, más allá del resultado jugamos siempre en campo rival y después siempre hubo atenuantes”, finalizó.

De esta manera, Colo Colo deberá enfocarse ahora solo en el Campeonato Nacional donde están liderando el torneo con un amplio margen: son líderes con 48 puntos, mientras que sus más cercanos perseguidores son Curicó Unido y Ñublense con 39 unidades.

El próximo encuentro del “popular” será precisamente por el torneo nacional ante Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, aquello el domingo 28 de agosto desde las 17:30 horas, partido que podrás escuchar en vivo junto al equipo de ADN Deportes.