Jorge Valdivia, actual panelista de Los Tenores de ADN, se refirió a la inminente salida de Luciano Arriagada en Colo Colo, esto luego de que Blanco y Negro determinó no renovarle el contrato que culminaba a finales de este año.

“Es raro lo que pasa con Luciano. En 2021 estaba Nicolás Bladi, Esteban Paredes, Javier Parraguez, y el que más jugaba y hacía goles era Arriagada. Se esperaba que este año tuviera una continuidad mayor y algo raro pasó”, comentó el “Mago” durante la jornada de este viernes.

El exvolante albo lamentó que no se le diera chances a Arriagada esta temporada. “No iba ni citado a la banca de reservas, eso genera dudas. Trajeron a Christian Santos y no fue aporte. Luciano, jugador formado en casa, no tuvo oportunidades. Tiene muchas condiciones. Antes, cuando Colo Colo necesitaba goles, confiaban en él”, indicó.

En busca de razones para entender por qué el joven atacante terminó borrado del mapa en los partidos del “Cacique”, Valdivia mostró preocupación: “No quiero que suene para que se investigue, pero no me gustaría pensar que tiene algo que ver con un tema de representación, ojalá que no sea así, porque eso hablaría de una mafia”.

“Luciano Arriagada era un jugador de mucha proyección en Colo Colo, lo mismo Joan Cruz”, complementó Jorge Valdivia en Los Tenores de ADN.