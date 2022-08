Una de las grandes dudas entre los fanáticos de Colo Colo es la situación que vive un jugador que hace un par de temporadas asomaba como promesa del cuadro albo y el fútbol chileno: el delantero Luciano Arriagada.

Hablamos en pasado respecto a su permanencia en el cuadro albo porque, según información de ADN Deportes, el atacante de 20 años saldrá del club pues Blanco y Negro determinó no renovarle el contrato que culminaba a finales de este año.

El detalle no menor al respecto es que Luciano Arriagada ya tiene un preacuerdo para continuar su carrera en el extranjero: se trata del Atlético Paranaense de Brasil, donde partirá al término de la temporada en el fútbol nacional al no llegar a acuerdo para continuar en Colo Colo.

Como se finiquitará el contrato, el elenco de Pedreros no recibirá ningún monto por aquella transferencia pese a que el atacante ha sido seleccionado nacional en las categorías sub 15, sub 17 y sub 20, además de haber sido citado a la Copa América 2021 (casi le anota un gol a Uruguay) y participar en los microciclos del actual DT de La Roja, Eduardo Berizzo.

El presente de Luciano Arriagada

Cabe apuntar que el artillero nacional no estaba en la consideración del técnico Gustavo Quinteros. De hecho, su último partido oficial fue el 27 de febrero, cuando disputó 28 minutos en la caída ante Huachipato. Es más, es el único partido que ha jugado en el año.

Todo en medio de las negociaciones por su renovación de contrato, las cuales no prosperaron. Según información de ADN Deportes, Colo Colo le ofreció un contrato por los próximos tres años, pero como juvenil y no como jugador profesional, lo que en el entorno del futbolista fue calificado como “una falta de respeto” por parte del club.

Es más, Luciano Arriagada dispuso de ofertas de, al menos, cinco clubes entre la Primera División y la Primera B, para haber salido a préstamo y tomar mayor ritmo de competencia. Sin embargo, en Blanco y Negro no consideraron nada de aquello. Ahora, partirá del elenco popular sin dejar dinero en las arcas del equipo pese a que también había tenido un ofrecimiento desde Brasil en este último mercado de fichajes que implicaba ganancias económicas o disponer de un porcentaje del pase, situación que no prosperó y que ahora le hará partir como jugador libre a fin de año.