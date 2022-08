Este domingo, el empate 2-2 entre Chelsea y Tottenham por la fecha 2 de la Premier League estuvo marcado por un fuerte encontrón entre los técnicos de ambos equipos, Thomas Tuchel y Antonio Conte, respectivamente.

El polémico altercado comenzó luego de que el italiano festejó eufóricamente un gol en la cara del alemán. La situación terminó con ambos entrenadores dándose un empujón de pecho y se gritaron de todo mientras fueron rápidamente separados.

El segundo round fue tras el final del partido. Conte se aproximó a Tuchel para despedirse, pero ambos estrategas no se soltaron la mano y volvieron a encararse.

En zona mixta, el DT de Chelsea, mucho más calmado, comentó lo que ocurrió y señaló: “Cuando nos dimos la mano nos miramos a los ojos y Antonio (Conte) tenía una opinión diferente, estaba exaltado, se puso contento por el empate. Después me golpearon un poco, pero nada grave”.

El ex PSG reconoció que el partido ya fue algo intenso, por ende, no era necesario “calentarlo” más fuera de la cancha. “Esto es fútbol, es emocional. No necesitamos comentarios que calienten las cosas, es así el juego. Es la Premier League, la amamos. Somos dos técnicos muy emocionales, eso es todo”, indicó.

Además, el entrenador del cuadro “Blue” expreso todo su disgusto por la tarjeta roja que recibió él y el técnico de los Spurs. “Creo que no era necesario la expulsión. Muchas cosas no fueron necesarias. Otra mala decisión del árbitro hoy”, agregó.

Por último, Thomas Tuchel fue consultado sobre el momento en que tenga que reencontrarse con Antonio Conte. “Si nos encontramos, sí le daré la mano. Y si no, no hay problema. Es un partido de fútbol. Es algo entre hombres, entre dos competidores. No pasó nada malo”, concluyó.